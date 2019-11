Laura breekt definitief met ‘Temptation’-boys: “Ik heb met geen enkele verleider nog contact” IDR

20 november 2019

15u30 2 TV Laura Moenaert (22), die te zien was in het meest recente seizoen van ‘Temptation Island’, heeft tijdens een vragensessie op Instagram een update gegeven over haar gezondheid, nadat ze enkele maanden geleden zwaar werd toegetakeld door Laura Moenaert (22), die te zien was in het meest recente seizoen van ‘Temptation Island’, heeft tijdens een vragensessie op Instagram een update gegeven over haar gezondheid, nadat ze enkele maanden geleden zwaar werd toegetakeld door boze ‘Temptation Island’- kijkers . “Ik ben mentaal en fysiek volledig genezen”, schrijft ze.

Laura - die tijdens de uitzendingen van ‘Temptation Island’ om de haverklap het verwijt kreeg dat ze te saai was - werd een tijdje terug door enkele boze kijkers aangevallen omdat ze, naar hun mening, het programma verpest had. Het leverde de (ondertussen) ex-vriendin van Roger zowel mentaal als fysiek heel wat wonden op. “Ik heb een lastige periode achter de rug”, vatte Laura het toen samen.

Ondertussen gaat het gelukkig beter met de blondine. Dat liet Laura zelf weten tijdens een vragensessie op Instagram. “Ik heb al een tijdje geen last meer van mijn verwondingen”, schrijft ze. “Ik ben zowel lichamelijk als fysiek volledig genezen van de gebeurtenissen.”

Al is dat niet het enige waar Laura het tijdens die Q&A over wilde hebben. Ook de nasleep van haar passage in ‘Temptation Island’ komt aan bod. “Ik heb geen contact meer met de mannelijke verleiders”, klinkt het. Daar zijn volgens Laura twee redenen voor. “Ten eerste had ik met geen enkele van de jongens echt een klik, en ten tweede omdat er enkele verleiders aan het stoken zijn... Ze proberen heel veel mensen tegen elkaar op te zetten. Sommigen zijn alleen maar bezig met Roger zwart te maken, of Morgan. Ze gaan allerlei verzinsels rondstrooien. Met zulke mensen kan ik geen vriendschappen opbouwen. En ik merk ook dat de mannelijke verleiders het niet kunnen verdragen dat de vier boys loyaal zijn gebleven aan hun partners...”

Hoewel het tussen Laura en de verleiders dus allesbehalve een match made in reality heaven was, blijkt ze met de vrouwen wel een betere band te hebben. Zo geeft de blondine zelf aan dat ze het met enkele verleidsters wel goed kan vinden, en dat ze ook nog steeds bevriend is met medekandidates Demi en Rodanya. Van Milou - de vriendin van Heikki waar ze zich tijdens het programma over ontfermde - is echter geen sprake meer...