Laten Gert en James écht botox spuiten voor eerste aflevering 'Gert Late Night'? SD

03 september 2018

19u00

Bron: VIER 1

Gert en James zitten niet om een stunt verlegen. In de eerste aflevering van het nieuwe seizoen van 'Gert Late Night' bezoeken ze een schoonheidsinstituut om zich te laten onderdompelen in de wereld van botox. "Vandaag halen we een van de grootste taboes uit de BV-wereld uit de taboesfeer", aldus Gert. "We gaan ons volledig laten volspuiten met botox." Maar komt het ook écht zover?

'Gert Late Night', vanavond om 21u40 op VIER.