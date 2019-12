Lars Mikkelsen speelt mee in het gloednieuwe ‘The Witcher’: “Opvolger van ‘Game of Thrones’? Zou kunnen” IDR

20 december 2019

18u00 6 TV Sinds er een einde kwam aan ‘Game of Thrones’, zijn heel wat fans koortsachtig op zoek naar een alternatief om hun fantasyhartje aan op te halen. Vanaf vandaag probeert Netflix alvast indruk te maken, want zij hebben het hele eerste seizoen van ‘The Witcher’ in de aanbieding. “Als we ‘Game of Thrones’ kunnen evenaren, zou dat een mooi compliment zijn”, klinkt het bij acteur Lars Mikkelsen.

Voor wie niet mee is met het hele verhaal: ‘The Witcher’ - dat werd gebaseerd op de gelijknamige fantasyboeken - is een episch verhaal over familie en het lot. Daarbij draait alles om monsterjager Geralt van Rivia (Henry ‘bewonder mijn kaaklijn’ Cavill), die zijn plek probeert te vinden in een wereld waar de meeste mensen slechter zijn dan de monsters die hij bestrijdt. Daarbij komt Geralt ook in contact met de tovenaar Stregobor, een rol van de Deense superster Lars Mikkelsen (55). “Ik hou enorm veel van fantasy, dus ik was heel blij toen ik de vraag kreeg om mee te spelen in deze reeks.”

Hoewel Lars een fan is van het genre, vergde het wel enige moeite om vertrouwd te geraken met het universum waarin ‘The Witcher’ zich afspeelt, zo zegt hij. “Om me voor te bereiden op deze rol heb ik de boekenreeks van ‘The Witcher’ in huis gehaald en heb ik ter voorbereiding veel gelezen. En ja, uiteraard heb ik wat meer aandacht gespendeerd aan de passages waarin Stregobor zijn opwachting maakt. Ik hou wel van dat personage, omdat hij niet alleen maar een slechterik is. Er zit meer vlees aan hem dan je denkt. Maar alle personages hebben dat, in feite. Als acteur is dat een zegen.”

Al vormde ook de Engelse taal voor Mikkelsen een obstakel dat hij moest overwinnen. “Ik ben een Deen, dus ik moet me altijd wat harder focussen om de juiste uitspraak te vinden”, lacht de acteur. “Dat probleem hebben Britten en Amerikanen uiteraard niet omdat Engels hun moedertaal is. Dikke pech voor mij dus dat de reeks boordevol Engelse en Amerikaanse acteurs zit. (lacht)”

Mooi compliment

Dat ‘The Witcher’ her en der nu omschreven wordt als hét antwoord op ‘Game of Thrones’, is ook Mikkelsen niet ontgaan. “Of ik denk dat dit een vervolg op GOT kan zijn? Ik snap waarom mensen dat denken, aangezien de series wel enkele overeenkomsten delen. Zo zit er ook wel een stevige portie geweld en naaktheid in, en zijn beide series gebaseerd op een boekenreeks”, klinkt het bij de Deense superster. “Maar tegelijkertijd zijn er ook grote verschillen. Het speelt zich af in een heel ander universum en het zijn heel andere personages. ‘The Witcher’ is geen serie over machtsspelletjes of ingewikkelde familierelaties. In deze reeks draait het vooral om de situaties waar de personages in verzeild raken. Maar ik hoop uiteraard wel dat deze show net zo succesvol kan worden. Ik heb zelf graag naar ‘Game of Thrones’ gekeken, in ieder geval. Als de ploeg van ‘The

Witcher’ - die met hart en ziel aan de serie gewerkt heeft - zo’n

compliment krijgt, dan zou dat een mooie beloning zijn. De tijd zal raad

brengen of ‘The Witcher’ net zo succesvol kan worden, maar ik heb er

wel vertrouwen in.”

Fan van Veerle Baetens

Aandachtige kijkers kunnen Lars trouwens nog herkennen uit het eerste seizoen van ‘The Team’, waarin hij naast ‘onze’ Veerle Baetens acteerde. En zij is duidelijk iemand aan wie de Deen graag herinneringen ophaalt. “Het is voor mij een beetje moeilijk om haar naam uit te spreken”, lacht Mikkelsen. “Maar ik vond het heel erg fijn om met haar samen te werken, want ze is echt een toffe en getalenteerde dame. Veerle vormde echt een toegevoegde waarde in ‘The Team’. Ik heb met Veerle en haar man echt veel gepraat en gelachen.”