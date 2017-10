Larissa's hond beet haar in gezicht, maar dokters kunnen haar lip redden in 'Spoed 24/7' TK

08u56

Bron: VRT 0 Screenshot VRT

Gisteren werd de Zuid-Afrikaanse Larissa binnengebracht in 'Spoed 24/7'. Ze werd aangevallen door haar hond in de zetel - vermoedelijk omdat hij een nachtmerrie had - en had een zwaar gehavende lip. De chirurgen deden er alles aan om haar te redden, waardoor haar angst om er als een 'freak' uit te zien gelukkig geen waarheid werd.