Langverwachte reünies en onheilspellende ondertoon: aflevering 1 van 'Game Of Thrones' in vogelvlucht

15 april 2019

16u00 4 TV Om 3 uur deze morgen ging het laatste seizoen van ‘Game Of Thrones’ bij ons in première. Wie alle hoogtepunten opnieuw wil beleven is bij ons aan het juiste adres. Dit was de eerste aflevering in vogel- euhm, drakenvlucht. En moet het nog gezegd worden? Opgelet, spoilers!

Kijkers worden al meteen uit hun comfortzone gehaald én getrakteerd op iets nieuws wanneer de credits beginnen te rollen. In tegenstelling tot de klassieke map van Westeros krijgen we een heel ander systeem te zien. We blijven veel lager bij de grond - trekken zelfs door enkele kelders - en zien ook hoe die onheilspellend traag bevriest, en zo het pad van de White Walkers markeert. Moest iemand er nog aan twijfelen: winter is here! En hoe...

Fast forward naar de koude vlaktes van Winterfell. Daar arriveert ‘s werelds favoriete incestkoppel (Daenerys en Jon, nvdr.) in de thuishaven van Jon Snow, de voormalige ‘King In The North’. Laat je niet misleiden door hun imposante gezamenlijke intrede - sinds hij voor haar door de knie is gegaan, ligt hij als geen ander onder de sloef. En de enige die dat nog niét door lijkt te hebben, is onze geliefde Jon zelf.

Is het een vliegtuig, is het een vogel? Nee, het is het volledige CGI-budget van HBO dat daar door de lucht vliegt! De overgebleven twee draken van Dany verstoren de sowieso al niet zo blijde intocht. Als de bevolking van het Noorden zich al zorgen maakte om de kleine koningin met de witte haren, dan breekt de paniek - letterlijk - al helemaal uit wanneer de vreemde wezens overvliegen. Dat allemaal onder goedkeurend oog van hun ‘moeder’, die, als je het ons vraagt, toch sadistischer wordt met de jaren.

Arya Stark, slim verscholen tussen haar onderdanen, is al wat meer gewend. Ze keek ernaar en zag dat het goed was.

Hartverwarmende reünie nummer 1! Jon ziet voor het eerst in jaren zijn halfbroertje Bran terug. Lange tijd was het onzeker of de twee elkaar ooit nog in levende lijve zouden zien, maar wat overblijft van de familie Stark is nu eindelijk terug herenigd op één terrein.

Onheilspellende ontmoeting nummer 1! Het door winter opgeslokte Winterfell wordt nog tien keer kouder wanneer de blikken van Daenerys en Sansa Stark voor het eerst kruisen. Niet zo onder de indruk van elkaar, zo blijkt. Hoewel ze elkaar overladen met valse complimentjes is de hele situatie niet meer dan awkward. Dankjewel Bran Stark om ons er even aan te herinneren: “Hier hebben we geen tijd voor!” Er zijn immers zombies onderweg.

Tyrion geeft zijn eerste speech van het seizoen. Waar zouden Jon Snow en Daenerys zijn zonder de goede raad van hun adviseur Tyrion Lannister? Hoogstwaarschijnlijk ergens zes meter onder de grond. Zo zou het ook vandaag zijn verlopen als Tyrion niet tussenkwam om de gemoederen in Winterfell te bedaren. De inwoners van het Noorden zijn allesbehalve blij met die vreemde witharige koningin, en willen liefst van al hun ‘King In The North’ terug. Die is echter vastberaden om zijn kroon af te staan om zo alle legers te verenigen tegen de White Walkers. Maar willen de Noorderlingen nog vechten voor een ‘bastaard’ zonder kroon? Wie zal het zeggen...

Onder andere Sansa denkt er het hare van. Hoe moet ze alle soldaten voeden tijdens de winter? Om nog maar te zwijgen van twee volwassen draken? Naar goede gewoonte stelt ze de mening van haar halfbroer openbaar in vraag, waardoor de verdeeldheid onder de bevolking alleen groter wordt. Een niet zo behulpzame Dany insinueert dat haar draken best wel een paar van Sansa’s soldaten op kunnen peuzelen, moest dat het probleem verhelpen...

Daenerys is alvast duidelijk tegenover Jon wanneer ze later alleen zijn: “Je zus mag mij niet, maar ik ben haar koningin. Als ze mij niet kan respecteren...” Wat dan? Dracarys? Het belooft in ieder geval niet veel goeds.

Ook Sansa’s vriendschap met de dwerg Tyrion lijkt in het water gevallen, nu hij openlijk de kant van Daenerys kiest.

Hartverwarmende ontmoeting nummer 2! Net nu de spanning te snijden was krijgen we even verlossing in de vorm van Arya Stark. Zij ziet eindelijk haar halfbroer Jon Snow terug wanneer die buiten staat te bokken om de vete tussen zijn vriendin en zijn andere halfzus.

Hoe zou het nog zijn met Cersei Lannister, die momenteel op de IJzeren Troon zit? De huidige koningin van de zeven koninkrijken - wel, eigenlijk hoogstens nog maar drie, al zal ze dat nooit toegeven - reageert verrassend goed op het nieuws dat de White Walkers door De Muur in het Noorden zijn gebroken. Ongetwijfeld omdat ze vermoedt dat haar vijanden nog even de handen vol zullen hebben met de zombies in het Noorden.

Ondertussen versterkt ze haar eigen armada door Euron Greyjoy, de leider van de Iron Fleet, te geven wat hij wil: seks. Ze duikt met hem tussen de lakens in ruil voor zijn militaire en politieke steun. En die zal ze goed kunnen gebruiken, want de White Walkers zullen niet voor altijd in het Noorden blijven.

Nadat Euron vertrekt moet de anders zo steenkoude Cersei wel een traantje wegpinken. Waarschijnlijk omdat ze denkt aan haar verloren liefde, Jaime Lannister. Hij verliet haar vorig seizoen om te gaan vechten voor Jon Snow in het Noorden. Hij is dus banger van de White Walkers dan van Cersei, iets wat ze niet zag aankomen... Later meer over het lot van Jaime!

Waar de meeste moeders zich druk maken in kinderen die hun broccoli niet willen opeten, maakt Daenerys zich zorgen omdat haar draakjes ‘slechts’ 18 schapen en 11 geiten hebben opgepeuzeld. Ze zijn geen fan van het koude Noorden en bewijzen daarmee dat ‘Fire and Ice’, ondanks de titel van de boekenreeks, toch niet in alle gevallen een goede combinatie zijn.

Gelukkig hebben de beesten nog wel genoeg energie voor de eerste spectaculaire scène van het seizoen. Niet alleen Dany, maar ook Jon waagt zich eens aan een ritje op een draak. Hoewel hij gedurende de hele vlucht doodsbang lijkt verbergt hij dat met een grapje eens hij terug veilig op de grond staat: “Je hebt paardrijden voorgoed voor mij verpest.”

Passionele incestkus! Dany en Jon genieten momenteel nog van hun prille liefde. Weten zij veel dat ze eigenlijk neef en tante zijn. Wanneer niemand hen kan zien, zorgen ze voor de eerste passionele kus van dit seizoen. Maar wat ze nog niet weten is dat er binnenkort een einde komt aan dit sprookje...

Ongemakkelijke ontmoeting nummer 2! The Hound en Arya kruisen elkaar na lange tijd weer. De twee reisden een tijdje samen, waarop Arya hem voor dood achterliet. En oh ja, eerst beroofde ze hem ook nog. Het weerzien zorgde voor een gespannen sfeer, die gelukkig niet eindigde in een bloedbad.

Héél ongemakkelijke ontmoeting nummer 3! Daenerys komt Sam Tarly eigenlijk bedanken om haar rechterhand Jorah Mormont te redden van een vreselijke dood aan de ziekte ‘greyscale’. Je weet nog wel - die vreselijke scène uit seizoen 7 waarbij Sam letterlijk stukken vlees van Jorah’s lichaam moest snijden zonder verdoving.

De blijde ontmoeting tussen Sam en de drakenkoningin slaat echter razendsnel om wanneer Sam zijn vader vermeldt. “Toch niet Randyll Tarly?”, klinkt het aarzelend bij een schuldbewuste Daenerys. Laat het nu net die kerel zijn die ze vorig seizoen levend verbrandde omdat hij niet voor haar wilde knielen.

Sam is zichtbaar aangedaan door het nieuws. Wanneer hij te horen krijgt dat ook zijn broer het leven liet na de invasie van Dany, barst hij in tranen uit.

Fun (?) fact: wanneer hij het pand verlaat wordt hij op een haar na aangereden door een paard en kar. Ongetwijfeld een knipoogje van de makers naar het feit dat de goedhartige Sam het al 8 seizoenen lang overleefd heeft, tegen alle verwachtingen in. Ook deze keer komt hij er zonder schrammetje vanaf.

Blij weerzien wordt plots een grootste onthulling. Ook Jon Snow loopt Sam tegen het lijf. Die laatste is ondertussen razend - ja hoor, hij heeft de capaciteit om kwaad te zijn - op Daenerys. Op aansporen van Bran Stark vertelt Sam aan Jon wat zijn échte achtergrond is. En wie zijn ouders zijn: een Stark en een Targaryen.

Tiens, Jon, je bent helemaal geen bastaard. In tegendeel, je bent zelfs de rechtmatige koning die op de IJzeren Troon zou moeten zitten! En maar verkondigen dat je helemaal geen koning was en nooit zou zijn: ach, you know nothing, Jon Snow. Oh, en trouwens, je lief is eigenlijk je tante, maar dat is op één of andere manier bijzaak.

Waar Jon eerst vastberaden was om zijn kroon af te staan voor het goede doel, zie je de lichtjes terug aangaan in zijn ogen: de wolf is weer wakker - of is het in dit geval dan een draak? Of een gevaarlijke combo van de twee? In ieder geval: Daenerys kan maar beter uitkijken, want ze raakt haar grootste claim op de troon kwijt als het ware ouderschap van Jon aan het licht komt.

Ondertussen in Last Hearth, het kasteel van de familie Umber, komen we te weten dat de White Walkers hier al lelijk hebben huisgehouden. Last Hearth was het eerste fort tussen De Muur en de rest van de bewoonde wereld. Het plaatselijke leger is gevallen en elke ziel is uitgemoord. Hoewel de meesten als wandelende zombies zijn meegegaan met de White Walkers, bleef hun jonge leider achter. Hij werd op gruwelijke wijze tegen de muur gepind en later in brand gestoken. “Een boodschap van de Night King”, klinkt het. Maar wat de aanvoerder van het leger der ondoden daar precies mee wil zeggen is onduidelijk. Lijkt de vreemde formatie van ledematen een beetje op het schild van de familie Targaryen? Wie zal het zeggen...

De meest ongemakkelijke ontmoeting van allemaal! Die bewaarden ze natuurlijk voor het einde. Een uitgeputte Jaime Lannister arriveert in Winterfell. Hij liet zijn Cersei achter in Kings’ Landing om samen met de familie Stark en hun bondgenoten tegen de White Walkers te vechten. Gezien hij nu een verrader is, kan hij waarschijnlijk nooit terug naar zijn thuishaven zonder dat Cersei hem de kop inslaat.

Daarnaast is hij nog geen twee minuten ter plaatse of zijn blik kruist al met die van Bran Stark. De jongen die hij in de allereerste aflevering van ‘Game of Thrones’ uit een toren duwde toen Bran nog maar een kind was.

Hoe het afloopt tussen deze twee - een ontmoeting waar kijkers al seizoen lang op zaten te wachten - zien we volgende week pas.

Hoewel we deze week nog niet getrakteerd werden op uitgebreide bloedvergieten of overdreven schokkende gebeurtenissen, vormt deze aflevering wel een sterke basis voor de rest van het seizoen. De kaarten werden eens grondig door elkaar geschud en belangrijke personages werden uit hun comfortzone gehaald, wat ongetwijfeld voor spannende situaties zal zorgen.

De eindscore

Blijde ontmoetingen: 3

Ongemakkelijke ontmoetingen: 4

Schokkende onthullingen: 1

Dodental onder de hoofdpersonages: 0