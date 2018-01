Langverwachte crossover tussen deze twee topseries in de maak MVO

'How to Get Away With Murder' & 'Scandal' ontmoeten elkaar binnenkort op het kleine scherm. TV Er komt binnenkort een crossover tussen de twee populaire misdaadreeksen 'How To Get Away With Murder' en 'Scandal'. Dat bevestigt Pete Nowalk, bedenker van de eerste serie.

Nowalk deelde een stukje van het bewuste script op zijn Facebookpagina. Daarin zien we dat Olivia, het hoofdpersonage in 'Scandal', bezoek krijgt van advocate Annalise Keating, het hoofdpersonage in 'How To Get Away With Murder'.

Dat betekent dat de twee actrices, respectievelijk Kerry Washington en Viola Davis, binnenkort zullen samenwerken.

Fans van de shows hoopten al lang op een crossover-aflevering. Niet onlogisch, gezien beide series worden gefinancierd en uitgezonden door ABC, een gelijkaardig thema hebben én beide hoofdrolspeelsters sterke vrouwen van Afro-Amerikaanse afkomst zijn.

De uitzenddatum van de bewuste aflevering is nog niet bekend.