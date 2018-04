Lachen: VIJF lanceert 'Temptation Island' soundboard SD

12 april 2018

11u34

Bron: VIJF 0 TV 'Temptation Island' en sappige uitspraken zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Daarom lanceert VIJF het 'Temptation Island' soundboard. Voor onderweg, thuis, in meetings, of als je gewoon eens goed wilt lachen.

Kan je niet genoeg krijgen van de hilarische oneliners van de deelnemers van dit seizoen van 'Temptation Island'? Dan kan je nu je hart ophalen aan het gloednieuwe 'Temptation Island' soundboard. Van Mezdi's: "What's up kleurplaat" tot Kevins: "Ze is rond, ze is koekerond", allemaal krijgen ze een plaatstje op de 'wall of fame'. Wordt ongetwijfeld vervolgd...

Je kan het soundboard hier vinden.