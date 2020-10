Lachen met K3 en de witte sportsokken van BV’s: tweede ‘Slimste Mens’-aflevering kent spannende ontknoping Mark Coenegracht

13 oktober 2020

22u55 2 TV Ze is intelligent en heeft de spelgoden aan haar kant. En dus zou Ella Leyers (32) wel eens verrassend ver kunnen geraken in ‘De Slimste Mens ter Wereld’. Maandag kroop ze naar eigen zeggen door het oog van de naald dankzij een blunder van Marie Verhulst (25). Bij haar tweede deelname blunderde Senne Misplon (21) in zijn finale, waarna Ella het alweer netjes afmaakte. Stalen zenuwen en een portie geluk, zo ziet Erik Van Looy (58) ze graag.

Nieuwkomer Miguel Wiels (48), na de uitschakeling van Marie Verhulst de nieuwe quizhoop van Studio 100, kwam, zag en overwon. Dat deed hij door de tegenstand in de filmpjesronde op een hoopje te spelen. Ella en Senne wisten bijzonder weinig over het ruimte-exploot van Dirk Frimout, waardoor Wiels heel wat seconden van hen kon afsnoepen. Bij z’n eigen fragment - over het tv-programma ‘De Container Cup’ - kon hij bovendien alle goede antwoorden opsommen. Zo behaalde hij een eindscore van 522 seconden. Een hoog resultaat, maar niet hoog genoeg voor een plaatsje in de top tien van beste scores aller tijden.

Na twee afleveringen is ook al duidelijk dat Ella Leyers erg rustig en beheerst meespeelt. En dat ze één zwak puntje heeft. Ze weet zowat niks over recente geschiedenis. Dat bleek zowel tijdens de fotoronde, waar ze iconische foto’s over de studentenopstand in Peking, de ramp in Tsjernobyl, de oorlog in Irak en de ramp met de Hindenburg niet kon plaatsen te plaatsen. Ook over de ruimtemissie van Belg Dirk Frimout met het ISS en het onhandige praatje met prins Filip wist ze niks te melden. Een gevaarlijk hiaatje als ‘Slimste Mens’-kandidaat. Toch slaagde ze erin om Senne Misplon in de finale naar huis te spelen.

(Lees verder onder de video.)

Na het juryduo Jeroom-Cooke gisteren, schitterde nu ook - uiteraard - Philippe Geubels, met Adriaan Van den Hoof als goede aanvaller. Wel opvallend dat die laatste niet doorging op het beste moment van de avond toen Geubels het over witte sportkousen had en een begeleidende promocampagne met BV’s. “Goed, we kunnen hier afronden”, was het enige dat hij kon uitbrengen.

Geubels was erg op dreef, met een rist droge antwoorden die zo naar een zaalshow zouden geflitst kunnen worden. En dankbaar gebruik makend van elke voorzet die good old Erik Van Looy gaf. Naar goede gewoonte stelde die bij zowat elk item een compleet onmogelijke vraag. Van “heb je al eens een misdaad gepleegd?” tot “al last gehad van mieren?”. Onthullingen bleven uit, hilariteit niet. Ook dat is de ‘Slimste Mens’.

De leukste quotes

Geubels (tegen Miguel Wiels): “Als Free nu heel veel ajuinsoep heeft gegeten, zegt die dan soms: ‘amaai ik voel me Mega Windy.’”

Miguel Wiels (over zijn voornaam): “Ik ben verwekt in Spanje. In het dorpje San Miguel. Da’s echt. Maar er zijn weinig mensen die ‘Migel’ zeggen. Het is vaak verbasterd tot ‘Migwel’. En al mijn kameraden noemen me ‘Mickey’.” Waarop Erik Van Looy antwoordt: “Prachtig zo vernoemd worden naar de plek waar je verwekt werd. In mijn geval zou dat Opel Kadet zijn.” En Van den Hoof: “A ja, ik dacht Parking van Rumst.”

Geubels (over wat hij tijdens corona heeft gedaan): “Ik heb niet kunnen optreden. Dat was vervelend. Ik ben dan even vertegenwoordiger geweest. In witte sportsokken. Da’s een hele campagne geweest met BV’s enzo.” Waarop Van den Hoof reageerde: “Goed, we kunnen hier afronden.”

Geubels (op de vraag of hij al geld heeft moeten verstoppen): “Tuurlijk. Ik ben getrouwd.”

Geubels (op de vraag of hij de Tour heeft gevolgd): “Ja, maar na een half uur heb ik moeten lossen.”

Geubels (over de gouden platen van Wiels): “Mijn dochter is zes. Die heeft een K3-periode gehad. Ik heb haar toen op corona laten testen. Ik dacht dat ze geen smaak meer had.”

(Lees verder onder de video.)

Hilarische momenten

Ella Leyers vertelt hoe ze ooit dronken in een discotheek haar gsm verloor en aan een ‘opruimer’ van dienst haar gsm-nummer gaf voor het geval van... De volgende dag stuurde de jongeman een bericht naar Ella dat hij haar gsm niet had gevonden.

Kantelmomenten

De beslissing in ‘De Slimste Mens’ valt uiteraard vaak in de filmpjesronde, maar wie onderweg kansen en dus seconden laat liggen, krijgt daar toch vaak de rekening voor gepresenteerd. Zo slaat Ella Leyers een kloof in de ‘Open Deur’-ronde. En verliest Senne Misplon belangrijke seconden door te traag te puzzelen. Ella laat dan weer heel veel tijd liggen in de fotoronde, waar Miguel Wiels dankbaar gebruik van maakt.

Toch is het alweer de filmpjesronde die over winst en verlies beslist. Opvallend dat ‘jongeren’ Senne en Ella alles weten over ‘katje Lee’. Maar dat beiden niks weten over belangrijke momenten in de wereldgeschiedenis. En zo wint Miguel Wiels met de vingers in de neus.

In het finalespel zijn Senne en Ella aan elkaar gewaagd. Bij de vraag over de populairste streamingdiensten laat Senne zich evenwel veel te ver zakken, waarna Ella moeiteloos uitspeelt met een vraag over The Starlings.

De eindscore (voor het finalespel)

Miguel Wiels: 522 sec.

Senne Misplon: 316 sec.

Ella Leyers: 271 sec.

De stand

Ella Leyers: 2 deelnames 2 finales gewonnen

Senne Misplon: 2 deelnames 1 keer gewonnen 1 finale verloren

Miguel Wiels: 1 deelname 1 keer gewonnen

Marie Verhulst: 1 deelname 1 finale verloren

Nieuwkomer

Club Brugge-aanvaller Hans Vanaken

