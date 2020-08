Laatste Switch-week speelt met Expeditie Robinson-kandidaat MC

23 augustus 2020

15u28 0 TV Aan alle vakantieliedjes komt een einde, ook aan dat van ‘Switch’. Adriaan Van den Hoof begint aan de elfde en meteen ook laatste week van het lopende Switch-seizoen. Met o.a. een opvallende kandidaat, namelijk een geboren overlever, want een deelnemer aan ‘Expeditie Robinson’. Al is dat welk al dertien jaar geleden. Dit zijn de laatste vijf kandidaten:

Elise Lannoo , 29 jaar, uit Gent

- Reisagent bij TUI. Was voordien reisleidster bij Thomas Cook in Kos en in Lanzarote.

- Gaat graag op date maar heeft haar prins op het witte paard nog niet gevonden

- Favoriete hobby is naar de wellness gaan

Caroline Borremans , 45 jaar, uit Lille

- Clinical Project Manager bij een groot farmaceutisch bedrijf

- Getrouwd met Rudy, die ze 30 jaar geleden leerde kennen op de schoolbus.

- Een echte familievrouw

Koen Van Steenbrugge , 46 jaar, uit Avelgem

- Directeur Werkplus Waregem

- 18 jaar schepen geweest in Avelgem

- Getrouwd met Lieve. Leerden elkaar kennen op het werk.

- In 2007 deelgenomen aan Expeditie Robinson

Tim Palmans , 39 jaar, uit Rijkevorsel

- Leerkracht voeding en techniek

- Al 12 jaar samen met Wenke. Hebben samen wee dochters: Marie en Lotte.

- Gepassioneerd bbq’er

- Voetbalt bij VNV De Kruk

Pieterjan Vangerven , 30 jaar, uit Kessel-Lo

- Postdoctoraal onderzoeker Economie aan de KU Leuven

- Al 1 jaar samen met Niklas, leerden elkaar kennen via Tinder

- Grote zwemcarrière achter de rug, doet het nu nog puur als hobby

- Zit in de gemeenteraad van Leuven en is voorzitter van de Vlaamse zwemfederatie

‘Switch’, van maandag tot vrijdag om 21u op Eén