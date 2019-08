Laatste seizoen ‘Homeland’ uitgesteld: reeks pas volgend jaar te zien op tv KD

03 augustus 2019

15u51

Bron: ANP 1 TV Fans van ‘Homeland’ moeten nog iets langer geduld hebben. Het achtste en laatste seizoen, dat eigenlijk komend najaar van start zou gaan, is uitgesteld tot 9 februari. Dat melden verschillende Amerikaanse media.

In het slot moet spion Carrie Mathison (Claire Danes) bijkomen nadat zij maanden heeft vastgezeten in een Russische goelag. Ondanks de problemen die zij ondervindt van de martelingen in de goelag, vraagt haar mentor Saul Berenson (Mandy Patinkin) haar toch om te helpen bij het voeren van vredesonderhandelingen met de Taliban.

Hugh Dancy, de echtgenoot van Claire Danes, heeft ook een rol. Hij speelt een consultant voor het Witte Huis op het gebied van buitenlands beleid. Vorig jaar werd bekend dat Homeland, dat in 2011 in première ging op de Amerikaanse zender Showtime, stopt na het achtste seizoen.