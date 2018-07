Laatste seizoen 'Game of Thrones' op antenne in "eerste helft van 2019" kv

25 juli 2018

19u31

Bron: Business Insider 0 TV Het achtste en laatste seizoen van 'Game of Thrones' zal in de "eerste helft" van volgend jaar in première gaan. Dat deelt zender HBO mee.

HBO-programmadirecteur Casey Bloys maakte vandaag het nieuws bekend. "Ik ga het niet hebben over wat jullie kunnen verwachten, al is het wel geweldig", zei hij tijdens een persconferentie in Beverly Hills.

Het is geen grote verrassing dat het laatste seizoen ergens in het voorjaar te zien zal zijn, gezien het productieschema en aangezien voorbije seizoenen in het verleden altijd rond april in première gingen. Enkel de zomerpremière van het zevende seizoen vormde daarop een uitzondering.

Bovendien zal George R.R. Martin's laatste boek in de reeks 'A Song of Ice and Fire' waarop 'Game of Thrones' gebaseerd is 'A Dream of Spring' heten.