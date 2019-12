Laatste keer 'Animalitis', 'Forever Young' en 'Eenzaam' Redactie

11 december 2019

00u00 0 TV Slecht nieuws voor fans van Dieter Coppens, Frances Lefebure en Xavier Taveirne, want 'Animalitis', 'Forever Young' en 'Eenzaam' zijn vanavond aan hun laatste aflevering toe.

Dieter Coppens (41) trekt in het Eén-dierenprogramma naar Zuid-Afrika, waar dierenarts Nele Sabbe een giraf moet castreren. Een plotse noodoproep gooit echter roet in het eten.

Ook Frances Lefebure (31) reist voor haar VIER-programma naar Afrika, maar zij houdt halt in buurland Swaziland. De 29-jarige Pauwel liep daar in 2012 stage bij de VN, maar de avonturier kwam om het leven tijdens een korte trip naar Kaapstad.

Xavier Taveirne (38), ten slotte, bezoekt in zijn Canvas-reeks over eenzaamheid de precaire leeftijdsgroep van 65+'ers. Door gezondheidsproblemen, het verlies van sociale contacten en de steeds sneller evoluerende samenleving komen zij vaker in een sociaal isolement terecht.

Volgende week worden de drie programma's opgevolgd door eenmalige specials. Zo blikt Karl Vannieuwkerke met Wout van Aert en Remco Evenepoel terug op het voorbije wielerjaar in een eindejaars-'Vive le Vélo'. VIER kiest voor een 'Bake Off'-special met BV's en Canvas toont de allermooiste ijssculpturen in de documentaire 'A Frozen Christmas'. (DBJ)

'Animalitis' - Eén - 20.40 uur

'Forever Young' - VIER - 20.35 uur

'Eenzaam' - Canvas - 21.20 uur