Laatste kans: deze 41 films- en series verdwijnen binnenkort van Netflix TDS

29 januari 2019

14u48

Bron: Netflixinbelgie.be 0 TV Het aanbod van streamingdienst Netflix lijkt haast oneindig. Elke week komen er wel nieuwe reeksen en films bij in het aanbod, maar er verdwijnen ook geregeld titels. Zeer binnenkort vind je ze niet meer in de catalogus, dus voor deze films en series moet je je haasten.

ONZE TIPS

‘John Wick’: huurmoordenaar in actie

John Wick is een levende legende door zijn onnavolgbare kwaliteiten als huurmoordenaar voor de Russische maffia. De mysterieuze eenling heeft zijn verleden afgezworen en wil niets liever dan in alle rust genieten van zijn luxe leven in New York. Totdat alles wat hem lief is, wordt afgenomen door een groep gewelddadige gangsters. Er rest John Wick nog maar één ding: wraak. Deze film is overigens niet aangeraden voor kinderen jonger dan 12 jaar.

‘Step Up: All In’: dansfilm voor alle leeftijden

Street dancer Sean trekt van Miami naar Hollywood om het te maken als danser. Al snel ontdekt hij dat de wereld van de professionele dans bikkelhard is. Wanneer hij een nieuwe dance crew vorm met de mooie maar koppige Andy en de getalenteerde Moose, krijgt hij eindelijk de kans om zijn dromen waar te maken. Ze worden geselecteerd voor een populaire reality TV show. De inzet van de wedstrijd: een contract van drie jaar in het glitterende Las Vegas. Maar de weg naar succes is niet gemakkelijk : vriendschappen staan onder druk, de concurrentie is moordend en Sean dreigt uit het oog te verliezen waar het allemaal om draait: zijn passie voor dans!

‘Komt een vrouw bij de Dokter’: aangrijpend Nederlands Drama

Stijn houdt van het leven en het leven houdt van hem. Hij heeft een eigen zaak, een prachtige dochter en de mooiste vrouw van de hele wereld. Dat hij af en toe van andere vrouwen geniet hoeft zijn Carmen niet te weten. Maar dan blijkt Carmen borstkanker te hebben én wordt Stijn tot overmaat van ramp verliefd op een andere vrouw...

‘American Psycho’: horror boordevol w eerzinwekkend geweld

American Psycho is gebaseerd op het controversiële en spraakmakende boek van Bret Easton Ellis. Patrick Bateman (Christian Bale) is een knappe, hoog-geschoolde Wall Street beursmakelaar met een fatale tekortkoming ; hij kan niet stoppen mensen op een gruwelijke manier om te brengen...

‘Ashley Madison: Sex, Lies and Cyber Attacks’: straffe documentaire over overspel

Deze film toont hoe de Ashley Madison-website voor vreemdgangers werd gehackt en de e-mailadressen van gebruikers op straat kwamen te liggen. De site telde liefst 35 miljoen leden. Het resulteerde in een groot schandaal. Verschillende huwelijken gingen op de klippen en sommige ‘slachtoffers’ pleegden zelfmoord.

‘Mongol’: Historisch pareltje

Deze film vertelt het verhaal van de jonge Temudzhin Khan. Na een moeilijke jeugd te hebben gehad, waarin zijn vader werd vermoord en de gehele veestapel van zijn familie was ontnomen, groeide Temudzhin uit tot leider van alle Mongoolse stammen: Genghis Khan. Onder zijn leiding beleefde het Mongoolse imperium zijn hoogtepunt, een periode waarin hij rond het jaar 1200 maar liefst de helft van de bekende wereld wist te veroveren.

Ook deze titels verdwijnen binnenkort:

‘Johan Falk’ - 3 seizoenen: verdwijnt op 31 januari

‘Broken City’: verdwijnt op 31 januari

‘Game Face’: verdwijnt op 31 januari

‘A Faster Horse’ : verdwijnt op 31 januari

‘Out of the Furnace’: verdwijnt op 31 januari

‘Dik Trom’ : verdwijnt op 31 januari

‘Alvin and the Chipmunks’: verdwijnt op 31 januari

‘Sun Belt Express’: verdwijnt op 31 januari

‘I Am Your Father’: verdwijnt op 31 januari

‘The Submarine Kid’: verdwijnt op 31 januari

‘Hija Única’: verdwijnt op 31 januari

‘Lift Me Up’: verdwijnt op 31 januari

‘Cut From a Different Cloth’: verdwijnt op 31 januari

‘Riddick’: verdwijnt op 31 januari

‘You’re Next’: verdwijnt op 31 januari

‘Forbidden Ground’: verdwijnt op 31 januari

‘Without a Paddle’: verdwijnt op 31 januari

‘Touch of Evil’: verdwijnt op 31 januari

‘Lord of War’: verdwijnt op 31 januari

‘Ratchet and Clank’: verdwijnt op 31 januari

‘De Gelukkige Huisvrouw’: verdwijnt op 31 januari

‘De Brief voor de Koning’: verdwijnt op 31 januari

‘Hannibal Rising’: verdwijnt op 31 januari

‘Slums of Beverly Hills’: verdwijnt op 31 januari

‘Oorlogsgeheimen’: verdwijnt op 31 januari

‘Oorlogswinter’: verdwijnt op 31 januari

‘The Ghost Writer’: verdwijnt op 31 januari

‘Prince and Me 2: The Royal Wedding’: verdwijnt op 31 januari

‘The Day After Tomorrow’: verdwijnt op 31 januari

‘The English Teacher’: verdwijnt op 31 januari

‘Big Mommas: Like Father, Like Son’: verdwijnt op 31 januari