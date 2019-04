Laatste kans: deze 19 films en series verdwijnen binnenkort van Netflix TDS

11 april 2019

11u00

Bron: Netflix/Moviemeter 0 TV Het aanbod van streamingdienst Netflix lijkt haast oneindig. Elke week komen er wel nieuwe reeksen en films bij in het aanbod, maar er verdwijnen ook geregeld titels. Zeer binnenkort vind je ze niet meer in de catalogus, dus voor deze films en series moet je je haasten.

ONZE TIPS

‘Code 37': uitstekende politiereeks van eigen bodem

Hoofdinspecteur Hannah Maes is een koppige, gedreven speurder die voorbestemd lijkt voor een leidende functie bij de Federale Politie. Maar vreemd genoeg laat ze zich overplaatsen naar de Genste Zedensectie. Daar bijt ze zich vast in de harde realiteit van alles wat in ons strafwetboek valt onder Code 37: zedendelicten.

Verdwijnt op 14 april

‘People of Tomorrow’: docuserie over grote fans van muziekfestival Tomorrowland

Ahmed, Suesha, Daniel, Liza, ED, Purity, Mili & Lola, Fionidi en Cameron. Vijf dagen lang verbroederden deze 10 fans met duizenden anderen op Tomorrowland, vierden ze er de 10de verjaardag van het festival. In de laatste aflevering kijken ze terug naar hun festivaltrip, praten ze vrijuit over de liefde, hun afkomst, vrijheid en religie, blikken vooruit op hun toekomst. En geven ongezouten hun mening en visie op het leven en op hun generatie.

Verdwijnt op 14 april

‘Verliefd op Ibiza’: Nederlandse feel-good film voor alle leeftijden

Ibiza is het partyeiland bij uitstek. De witte stranden, blauwe zee, grote clubs, beroemde DJ’s en mooie mensen hebben een aantrekkingskracht op iedereen. De film gaat over elf mensen, in vier verhaallijnen op één eiland. Iedere bezoeker komt met zijn eigen reden naar het partyeiland. Maar alle verhalen komen onverwachts samen als Armin van Buuren komt draaien op het eiland.

Verdwijnt op 30 april

‘Green is Gold’: drama boordevol aangrijpende momenten

Een 13-jarige jongen wordt noodgedwongen in te trekken bij zijn vervreemde broer die marihuana verbouwt, nadat hun vader veroordeeld wordt tot een gevangenisstraf. De twee hebben het lastig en worden geconfronteerd met het ene na het andere obstakel. Ze komen tot de conclusie dat er slechts één manier is om te overleven: ze zullen moeten samenwerken.

Verdwijnt op 12 april

‘Gone Too Far’: hilarische komedie vol Britse humor

Yemi is een in Engeland opgegroeide tiener die leeft op het landgoed in Peckham. Zijn Nigeriaanse oudere broer Ikudayisi, die hij nooit eerder ontmoette, komt bij hem wonen. De twee hebben moeite een band op te bouwen en elkaars cultuur te accepteren. Hun onenigheid wordt nog versterkt op het moment dat ze beiden indruk willen maken op de voor problemen zorgende verleidster Armani.

Verdwijnt op 14 april

OOK DEZE TITELS VERDWIJNEN

‘Video Game High School’ - 3 seizoenen: verdwijnt op 12 april

‘Daniël Arends – Carte Blanche’: verdwijnt op 13 april

‘Super High Me’: verdwijnt op 14 april

‘Just Like Us’ : verdwijnt op 14 april

‘Veve’: verdwijnt op 14 april

‘Pompidou’ - 1 seizoen: verdwijnt op 15 april

Voor kinderen:

‘Monster High Ghouls Ruke!’: verdwijnt op 14 april

‘Monster High Frights, Camera, Action!’: verdwijnt op 14 april

‘Monster High 13 Wishes’: verdwijnt op 14 april

‘Barbie Mariposa & the Fairy Princess’: verdwijnt op 14 april

‘Barbie & Her Sisters in a Pony Tale’: verdwijnt op 14 april

‘Barbie in Pricess Power’: verdwijnt op 14 april

‘Barbie Mermaidia’: verdwijnt op 14 april

‘Barbie of Swan Lake’: verdwijnt op 14 april