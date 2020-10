Laatste herkoppeling in ‘Love Island’: twee dames moeten de villa verlaten BDB

02 oktober 2020

16u46

Bron: VIJF 0 TV Er breken spannende tijden aan in ‘Love Island’ vrijdagavond. Voor de laatste keer dit seizoen staat er namelijk een herkoppeling op het programma. De mannen zijn daarbij dit keer aan zet.

“Lieve Islanders, vanavond is er een herkoppeling. Maak jullie klaar! #finalchoice”, krijgen de kandidaten te lezen in een bericht. Dat wil zeggen dat de finale koppels gevormd worden, die vervolgens de laatste etappe in het datingprogramma ingaan.

“Het wordt alles of niets”, vertelt de lichtjes ongeruste Feline in een preview. Logisch, want uiteindelijk zijn het de mannen die moeten kiezen met welke dame ze het programma verder willen zetten. “Ik vind het jammer dat er een dame naar huis zal moeten gaan, wellicht door de keuze die ik maak”, aldus Giuliano.

Twee dames moeten het programma uiteindelijk verlaten. Voor wie gaat het liefdesavontuur verder? En voor wie stopt het?

‘Love Island’, van maandag tot zaterdag om 21u30 op VIJF.

