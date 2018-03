Laatste 'Groeten Uit': Jan Verheyen reist terug naar 1975 SD

13 maart 2018

06u00

Bron: VTM 0 TV "Vader is baas." Dat citaat prijkt op de haard in de woning waarin Jan Verheyen (54) vanavond samen met zijn gezin zijn intrek neemt. In de slotaflevering van 'Groeten Uit' keert hij terug naar 1975, het jaar waarin hij 12 was. Samen met echtgenote Lien Willaert (42), hun 12-jarige dochter Anna en haar schoolvriendin Madelief gaat het koppel op ontdekkingsreis naar het jaar dat ook voor Lien, die pas in 1976 het levenslicht zag, onbekend terrein is.

"Het is alsof je in een teletijdmachine stapt. Niet alleen het huis op zich maar ook alles wat erin staat ademt 1975. Van de producten in de koelkast, de keukenapparaten tot de boeken in de bibliotheek, elk detail klopt. Dat is heel indrukwekkend", vertelt Jan.

Jaws

Bij Jan staat 1975 in het geheugen gegrift als het jaar waarin zijn favoriete film 'Jaws' in de zalen kwam. Regisseur Steven Spielberg introduceert zo het begrip 'zomerblockbuster'. ABBA domineert ondertussen alle hitlijsten en de Betamax van Sony, waarmee je tv-programma’s kan opnemen, is een feit. De garderobe van het gezin Verheyen bestaat in 1975 uit bruine en oranje tinten, plooirokjes, bloemenprints en velours broeken. Outfits die bij Jan in de smaak vallen. "Ik heb al zottere dingen gedragen", klinkt het. "Ik vind dat mama er super goed uitziet en papa… van de oude tijd", reageert Anna.

Warm nest

De tv-avond 'van de oude tijd' brengt programma’s zoals 'Terloops', 'The Six Million Dollar Man' en 'Fawlty Towers'. "Televisie was mijn venster op de wereld", herinnert Jan zich nog. "Allemaal samen voor de buis met een schaal chips en Zwan-worstjes: dat had in al zijn oubollige aandoenlijkheid nog wel iets gezelligs. Ik heb een heel onbezorgde jeugd gehad. Conventioneel weliswaar, we deden geen spectaculaire dingen, maar we waren echt een warm nest. Het is fijn om nog eens ondergedompeld te worden in die tijdsgeest. Al is er op dat vlak niet veel veranderd. We kunnen echt nog genieten van een avondje thuis voor de tv."

Maar kunnen de programma’s van toen ook Lien en dochter Anna bekoren? "Zij delen natuurlijk niet in de nostalgie die ik voel. Zij zien gewoon een traag, naar de huidige norm, technisch ondermaats programma. Hoewel ik moet toegeven dat 'Fawlty Towers' de tand des tijds goed heeft overleefd. Daar konden we allemaal goed om lachen."

Niet de smartphone, wel de afstandbediening gemist

Anna en Madelief die grote ogen wanneer ze de authentieke draaitelefoon en typemachine ontdekken, vindt Jan geweldig om te zien. "Anna was werkelijk gefascineerd door de typemachine. De oudere generatie is blij dat ze ervan af is, maar voor haar was het plots iets nieuw en exotisch. Ze kon er geen genoeg van krijgen." Volgens Jan werd de smartphone geen seconde gemist. Al werd er wel vaak onbewust gegrabbeld naar de afstandbediening die er niet was. "In 1975 moest je nog rechtstaan en naar je tv lopen om het volume en de zender te regelen. Het zijn vaak de kleine dingen die zó evident lijken waar je het meest van staat te kijken als ze er niet meer zijn."

Op zaterdagavond worden de smaakpapillen van Jan terug gekatapulteerd naar 1975. Op het menu staat duif, een gerecht dat onlosmakelijk verbonden is met zijn jeugd. "Mijn vader was duivenmelker. Duiven die consequent niet goed presteerden, eindigden in de pan." Het is bezoeker Luc Appermont die samen met Bart Kaëll mee mag genieten van al dat lekkers. "De jaren 70 in persoon!", volgens Jan. De laatste uren in 1975 brengt het gezin al scrabbelend door. "Dit smaakt naar meer", besluit Jan. "Wanneer mag ik teruggaan naar het jaar waarin ik 18 was?"

'Groeten Uit' vanavond om 20u35 bij VTM