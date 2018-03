Laatste aflevering 'Tegen De Sterren Op': Willy Naessens en Marie-Jeanne én de eerste exclusieve beelden van 'De Mol' SD

22 maart 2018

06u00

Bron: VTM 0 TV 'Tegen De Sterren Op' is vanavond toe aan zijn laatste aflevering van het seizoen, maar niet zonder bekend Vlaanderen nog een laatste keer te trakteren op een amusant spiegelbeeld.

Dat geldt alvast voor de eeuwig jonge ondernemer Willy Naessens en zijn onafscheidelijke partner Marie-Jeanne, in een tête-à-tête met hun evenbeelden (Walter Baele en Nathalie Meskens). Een interview waarin noch de imitatoren noch de échte Willy en Marie-Jeanne een blad voor de mond nemen.

'Tegen De Sterren Op' kon de eerste beelden van 'De Mol' al bemachtigen en brengt ze vanavond exclusief bij VTM. Aan welke spannende proeven worden de deelnemers dit jaar onderworpen? Dat Gilles De Coster (Walter Baele) weer van de partij zal zijn, staat vast. Al rijst bij hem de vraag: heeft nu niemand mij gemist?

Jonas Van Geel en Ivan Pecnik kruipen voor deze laatste uitzending in de huid van hun komische helden, Gaston en Leo. Zij nemen plaats op het balkon en doorspekken de hele aflevering met hun hilarische commentaar en moppen uit de oude doos.

De Romeo’s zijn terug, en hoe! De schlagerzangers (Guga Baúl, Jonas Van Geel en Chris Van Espen) eindigen het seizoen van 'Tegen De Sterren Op' in schoonheid met hun nieuwste hit. Ze staken dé zomerhit van Niels Destadsbader in een nieuw jasje en creëerden een meezinger van formaat. Die staat volledig in het teken van de #metoo-affaire, waarin de zangers zich helemaal (misschien iets te goed?) kunnen inleven.

'Tegen De Sterren Op', vanavond om 20u35 bij VTM