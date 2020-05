Laatste aflevering ‘Liefde voor Muziek’: het ei van Karen en de black-out van André Hazes LOV

18 mei 2020

00u00 0 TV De laatste aflevering van 'Liefde voor muziek' is er één met een selectie van de beste momenten uit het afgelopen seizoen.

De artiesten blikken vanavond terug op hun muzikaal avontuur in Spanje en vertellen nog enkele anekdotes die tot nu toe verzwegen bleven. Wat is bijvoorbeeld het verhaal van Karen en het ei? Welke compromitterende beelden heeft Sean Dhondt gemaakt? En waarom had André Hazes plots een black-out? Ook de strafste songs van dit seizoen - van Regi's 'Kom wat dichterbij' tot 'Little Submarine' van The Starlings - worden nog één keer op een rijtje gezet.

'Liefde voor muziek’, 20.35 uur op VTM of VTM GO.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.