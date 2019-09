Exclusief voor abonnees Kyoko Scholiers speelt de ex van Philippe Geubels: “Op m’n 15de zat ik al pintjes te pakken met Jan Decleir” JR

18 september 2019

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 TV “Niet iedereen houdt van die lekker brutale humor, maar ik wel.” Toen Kyoko Scholiers (37) het scenario van ‘Geub’ las, lag ze in een deuk en twijfelde ze geen seconde om Philippe Geubels’ ex-vrouw Leen te spelen. En zo heeft de theateractrice haar eerste grote tv-rol te pakken. “Schrijnend hoeveel beter je betaald wordt voor tv dan in het theater”, zegt Kyoko in een interview met het weekblad Dag Allemaal.

Dat Kyoko op een handvol gastrollen na nog maar ­weinig tv-jobs op haar cv ­verzamelde, heeft een specifieke reden. “Vroeger dééd je dat gewoon niet, als theateractrice meedoen in een tv-serie”, zegt ze. “Op soaps en dergelijke werd toen neergekeken. Maar vandaag worden er zulke goeie reeksen gemaakt in Vlaanderen... Pas op, het was wennen hoor, want het is natuurlijk heel anders werken op een tv-set. Maar ik was gelukkig niet de enige die wat zoekende was. Voor Mathias De Neve, de regisseur van onder andere ‘De Mol’, was het de eerste keer dat hij fictie maakte. En hij deed dat goed.”

Had je snel een goed gevoel bij ‘Geub’?

O ja! Toen ik het scenario las, moest ik meer dan eens hardop lachen, en dat gebeurt niet gauw. Het was vanaf de eerste aflevering ­meteen lekker grof en bizar. Toen mijn vriend Tom (Hannes, nvdr) dat zag, zei hij: “Het is precies grappig?” Natuurlijk houdt niet iedereen van die brutale humor, maar ik wel. Als zulke humor in handen is van intelligente geesten vind ik het geweldig.

