Kyara uit ‘Oh My God’ kwam tot inkeer in het klooster: "Bye bye nachtleven"

Korneel Dobbels

13 september 2018

06u00

Bron: TV FAMILIE 0 TV Een avontuur buiten haar comfortzone? Ja, daar had (toen nog) barvrouw Kyara (19) wel zin in. Maar dat ze voor het VIJF-programma ‘Oh My God’ tussen de nonnetjes in het klooster zou belanden, daar had ze totaal geen rekening mee gehouden. "Ik verwachtte me aan iets à la ‘Expeditie Robinson", zegt Kyara in Tv Familie. "Al betwijfel ik of ik lang zou overleven op zo’n onherbergzaam tropisch eiland."

Het werd dus het klooster voor sexy Kyara. En dat staat héél ver van haar normale leven, waarin drank, feesten, werken en dansen de codewoorden zijn. Overleven deed ze haar tv-avontuur tussen de vrome zusters gelukkig wel, al viel het kloosterleven haar bij momenten héél zwaar. "Geloof me, ’t is moeilijker dan het lijkt", zegt ze in het weekblad. "Maar hé, ik ben blij dat ik dat ik aan ‘Oh My God’ heb meegedaan. Ik houd er enkele leuke vriendinnen aan over. En het klooster heeft me doen inzien dat ik een andere kant uit wil."

Hoezo?

Ik ben na de opnamen gestopt met m’n werk als barvrouw. M’n leven situeert zich nu veel minder in discotheken en zo. 

Wat doe je dan nu als job? 

Ik ben werk aan het zoeken als schoonheidsspecialiste. Ik hoop binnenkort ergens te kunnen beginnen. Ik heb er superveel zin in. 

Je woont nog thuis. Jouw moeder vindt het allicht fijn dat je een vaste job zoekt.

Oh, zij had er geen problemen mee dat ik in de horeca en vooral ’s nachts werkte. Zolang ik al mijn rekeningen kon betalen en niks verwaarloosde, vond ze ’t wel oké. Ik feest al eens graag, maar doe dat niet zeven op zeven, hé. Maar ja, mama steunt mijn voornemen om een nieuwe weg in te slaan.

Hebben jullie een sterke band?

(knikt) Wij hebben zelfs samen een tattoo laten zetten. Ik heb er meerdere, maar plots wilde mama er ook eentje. Op voorwaarde dat die een betekenis had. Dus liet ik de tekst ‘Because of her, I will not fall’ tatoeëren en mama ‘For her, I’d risk it all’. 

Daar lijkt een verhaal achter schuil te gaan.

Ja, een triest verhaal. Begin 2017 verloor mijn papa zijn strijd tegen kanker. En in die moeilijke periode heb ik ontzettend veel aan mijn moeder gehad. Zonder haar steun had ik nu wellicht niet zo goed in m’n vel gezeten.

Christenen geloven in een leven na de dood. Voelde jij meer verbondenheid met je vader in het klooster?

Nee, want ik ben totaal niet gelovig. Ik weigerde resoluut om mee te bidden met de zusters. Tja, als je er niet in gelooft, waarom zou je die katholieke verzen dan zitten opzeggen? Dan lijkt het toch alsof je ermee lacht, niet? Pas op, ik snap wel dat mensen zich vastklampen aan de gedachte dat een verloren dierbare nog ergens verder leeft, maar ik denk er anders over.

Het leven eindigt met de dood? 

Zo denk ik er althans over. Al hoop ik ergens wel dat papa over me waakt. Maar ik heb zijn aanwezigheid nog nooit gevoeld. 

Stoorde het de nonnen niet dat jij atheïstisch bent?

Oh nee, ze hadden net heel veel respect en keken zeker niet op mij neer omwille van mijn afwezige geloofsovertuiging. Al bleven ze misschien wel hopen dat ik te bekeren was. (lacht) De zusters hadden ook veel aan ons, hoor. Wij brachten wat leven in de brouwerij en we zijn zeker van plan hen met z’n allen nog eens te bezoeken.

Het klikte goed tussen jou en ex-‘Temptation Island’-verleidsters Chloé en Yasmine. Zou dat programma niks voor jou zijn?

Goh, ik heb daar al meer dan eens over nagedacht, ja. Volgens Chloé en Yasmine is het echt keiplezant. En voor lachen en plezier ben ik natuurlijk altijd te vinden. Maar het programma ligt mij niet volledig. Als koppel zou ik zeker nooit deelnemen. Met al dat knip- en plakwerk kom je er sowieso heel slecht uit. 

Werd er aan ‘Oh My God’ veel geknipt en geplakt? 

Dat valt mee. Al zullen mijn domme uitspraken er zéker in zitten. Ik ken als ongelovige niks van de katholieke benamingen, dus ben ik wel een paar keer de mist ingegaan. (lacht)