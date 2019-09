Kürt Rogiers wordt kapper voor ‘Beat VTM’: “Dat ik mijn moeders haar ga kunnen opsteken, hoe vet is dat?” JDB

02 september 2019

00u00 1 TV VTM heeft met 'Beat VTM' na vijf jaar een waardige opvolger gevonden voor het iconische 'Wauters vs. Waes'. In de startaflevering van vanavond ontdekken de acht VTM-gezichten hun onbekende uitdagers én de opdrachten. Zo moet Kürt Rogiers (48) zich bijscholen tot kapper voor zijn duel tegen de 47-jarige Kim uit Tielrode.

'Familie'-acteur Kürt Rogiers wilde op voorhand geen fysieke opdracht. Hij zal zich de volgende honderd dagen moeten inwerken als dameskapper. "Ik word met de dag zenuwachtiger", zegt hij. "Niet alleen omdat ik de uitdaging wil winnen, maar ook omdat ik meer en meer besef dat ik een echte ambacht onder de knie moet krijgen. Ik ga de lat heel hoog leggen: ik wil dit echt kunnen. Stel je voor dat ik binnen een paar maanden het haar van mijn dochters ga kunnen knippen. Dat ik mijn moeders haar ga kunnen opsteken of dat van mijn vrouw ga kunnen föhnen... Hoe vet is dat?"

Om de stiel onder de knie te krijgen schakelt Kürt de hulp in van Sevda Durukan. De Limburgse uit Heusden-Zolder werd dit jaar verkozen tot 'Beste kapper van het jaar'. "Mensen onderschatten vaak hoe moeilijk het is om iemands haren goed te knippen", vertelt ze. "Ik kijk zelf heel weinig tv, dus ik ken Kürt niet goed, maar ik heb het gevoel dat hij wel creatief is. De grootste uitdaging is om niet in je vingers te knippen. Ik hou de pleisters dus al klaar. Kürts eerste taak? Elke dag 15 minuten de bewegingen met de schaar oefenen."

Vorige week schreven we ook al dat Guga Baúl (33) het in een potje olijfolieworstelen moet opnemen tegen de 28-jarige Sander. Guga loopt alvast niet echt warm voor de uitdaging die hij in de schoot geworpen krijgt: olijfolieworstelen tegen de 28-jarige Sander uit Bilzen. De twee zullen dus, zoals de Turkse nationale sport het voorschrijft, volledig ingesmeerd in olijfolie tegen mekaar moeten worstelen. “Dit is dik tegen mijn goesting. Het is duidelijk: deze opdracht is voor mij. Maar mijn buikgevoel zegt: dit is kak”, klinkt het.

De opdrachten van Freek Braeckman, Mathias Coppens, Koen Wauters, Olga Leyers, Natalia en Nathalie Meskens ontdekt u vanavond.

Kick-offaflevering van ‘Beat VTM’, maandag 2 september om 20.35 bij VTM.