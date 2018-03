Kürt Rogiers wilde paus worden: "Sommige kinderen speelden voetbal, ik speelde pastoorke" MVO

Bron: vtm 0 TV Op dinsdag 6 maart 2018 keert Kürt Rogiers met zijn vrouw Els en dochters Merlijn (9) en Lola (12) terug naar het jaar waarin hij zelf 12 was: 1983. En dat jaar legt een goed bewaard geheim van Kürt bloot…

“In 1983 wilde ik niet zoals iedereen Michael Jackson worden, maar wel paus. Dat is een goed bewaard familiegeheim”, geeft Kürt toe. “Sommige kinderen speelden voetbal, ik speelde pastoorke. Ik hoop dat ik als acteur ooit nog eens gevraagd wordt om een heilige of vroom man te spelen.” Speciaal voor Groeten Uit mag Kürt nog één keer zijn ingebeelde Sint-Pietersplein toespreken, getooid met mijter en pauselijke outfit. Lola en Merlijn zijn blij als ze nadien op uitstap mogen naar het internaat waar hun papa als 12-jarige knaap vrijwillig verbleef. De tijd heeft er stilgestaan, tot Kürt de kapel van weleer terugziet… “Dit is heiligschennis. Mijn pausziel doet pijn”, lacht hij.

Ook aan de Mitsubishi Galant waarmee Kürt, Els en de kinderen terugkeren naar 1983 hangen religieuze herinneringen. “Toen ik mijn plechtige communie deed reden wij met deze auto naar de kerk”, klinkt het. Meezingen doen Kürt en Els met 'Karma Chameleon', '99 Luftballons', 'What A Feeling' of het legendarische 'Rendez-Vous' van Pas De Deux, de Belgische inzending voor het Eurovisiesongfestival dat jaar.

Aan zijn outfit uit 1983 denkt Kürt met heimwee terug. “Sponsen broekjes heb ik keigraag gedragen. Dat was toen niet gênant, alle kinderen droegen het. Wat wel gênant was: mijn moeder heeft ze echt moeten afpakken. Anders had ik ze nu nog gedragen.” Met de juiste outfits aan, nestelt het gezin zich in de zetel voor een tv-avond uit de eighties. Zo is het genieten van 'TV-Touché', 'Het Liegebeest', 'Zeg ‘ns Aaa', 'The A-Team' of 'Merlina'. Op zondag luisterden Kürt en Els ook naar de lokale radio Malaika, waarvan Els’ vader het boegbeeld was.

'Groeten Uit' op dinsdag 6 maart 2018 om 20.35 bij VTM