Kürt Rogiers vervoegt Nathalie Meskens en Koen Wauters in ‘Beat VTM’ KD

12 augustus 2019

08u26

Bron: Joe 0 Showbizz ‘Familie’-acteur Kürt Rogiers zal te zien zijn in het nieuwe programma ‘Beat VTM’. In dat programma nemen 8 onbekende Vlamingen het op tegen 8 VTM-gezichten in een bepaalde discipline die ze in 100 dagen tijd aan moeten leren. Kürt maakte zijn deelname zelf bekend tijdens de ochtendshow op Joe.

Kürt zal in Beat VTM dus mee de eer van de zender verdedigen, samen met kleppers Koen Wauters, Nathalie Meskens en Guga Baúl. Hun 4 andere teamgenoten blijven nog heel even geheim. Met Kürt krijgt het VTM-team een extra injectie wilskracht en doorzettingsvermogen, want winnen is voor hem de enige optie. “Dat ik zeer nerveus ben om te weten te komen wat mijn uitdaging wordt, want die zal mijn komend half jaar bepalen”, klinkt het. “Ik ben zeer competitief, dus zal me absoluut niet snel gewonnen geven. En ik hoop dat mijn uitdaging heel ‘outside the box’ is, iets waar ik écht niks van kan.” De aftrap van ‘Beat VTM’ wordt in september gegeven.