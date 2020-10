Kürt Rogiers verklapt wat ‘Familie’-kijkers te wachten staat: “Twee doden en een huwelijk” HL

07 oktober 2020

13u00

Bron: TV Familie 0 TV Kürt Rogiers (49) heeft z’n mond voorbijgepraat bij Qmusic. De acteur kreeg er te horen dat ‘Thuis’ zo spannend is, waarop Kürt er als reactie uitflapte wat er in ‘Familie’ binnenkort zoal te gebeuren staat. En hij legde ook uit waarom het in ‘Thuis’ momenteel zo spannend is. Dat schrijft TV Familie.

De huidige verhaallijnen op tv waren voorzien voor de week vlak voor de traditionele zomerstop. Maar corona heeft dat allemaal door elkaar geschud. En dus zitten Thuis’-kijkers nu elke avond op het puntje van hun stoel. Maar dat geldt ook voor de mensen die ‘Familie’ volgen. En het zware geschut met de hoogtepunten die je naar adem doen happen, moet in ‘Familie’ nog komen.

Wie trouwt?

En daar was Kürt dus loslippig over. Hij zei: “Een verkrachting in ‘Thuis’? Die hebben wij al gehad. Een dode? Wij hebben er twee. En wij hebben ook nog een huwelijk. En een kind dat opduikt!” Kürts uitspraken zorgen voor een vloedgolf aan speculaties . Niet over die verkrachting, want dat gaat uiteraard over Amélie (Erika Van Tielen). Maar die twee doden en dat huwelijk...

Lars (Kürt Rogiers) en Veronique (Sandrine André) zijn de enigen die verloofd zijn. Maar een huwelijksfeest organiseren vergt heel wat voorbereiding. En Veronique en Lars zijn alle twee controlefreaks. Maar tot op vandaag hebben ze nog niks gezegd over hun huwelijk dat er zit aan te komen. Oké, dan zijn er nog Peter (Gunther Levi) en Iris (Marianne Devriese), en Patrick (Ludo Hellinx) en Jenny (Hilde Van haesendonck). Maar ook bij hen wijst werkelijk niets op een nakende bruiloft. Zou Jonas (David Cantens) dan voor een verrassing zorgen en trouwt hij binnenkort met Amélie of zelfs Stefanie (Jasmijn Van Hoof)?

Euthanasie

En wat met die twee doden, waar Kürt Rogiers het over heeft? “Hopelijk gaat dit niet over kleine Gaston of Hanne”, lezen we op een fansite. En iemand anders: “De vader van Benny zal wellicht sterven.” Ja, dat zou weleens kunnen. Want er is dat hele gedoe over de wilsverklaring van Alfons (Jaak Van Assche). De euthanasiepapieren, zogezegd. Maar kijkers gokken ook dat Tony (Jeroen Van Dyck) zal sterven. Doodgeschoten door de politie? Want: “Die gast moet eruit”, vinden heel wat ‘Familie’-fans. Al wordt hetzelfde gezegd over die andere creep: inspecteur De Pelsmaeker (Leendert De Vis), die Amélie heeft aangerand. Hij werd al doelbewust overhoop gereden, maar het was wellicht de bedoeling dat hij in één keer morsdood zou zijn.

Verbazing

Maar wat bij ‘Familie’-fans de meeste verbazing losweekt, is Kürt Rogiers’ uitspraak dat er ‘nog een kind komt’. Daar lijkt niemand een touw aan vast te kunnen knopen. Vandaar dat sommige kijkers vermoeden dat Kürt het had over Raven (Aaron Blommaert), zijn geheime zoon. Maar die jongen was al opgedoken toen Kürt op de radio loslippig was. Vreemd, dus...

“Stefanie zal toch niet zwanger worden van Jonas, zeker”, post iemand op een fansite. En iemand anders: “Ik hoop dat ook Mathias (Peter Bulckaen) een kind krijgt. Ik gun het hem. Niet vergeten dat Lars en Veronique nog leven dankzij hem!”

Ja, Kürt heeft met zijn impulsieve uitspraken één en ander veroorzaakt...

