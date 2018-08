Kürt Rogiers stopt met 'The Voice Kids' en geeft de fakkel door aan deze man TK

16 augustus 2018

08u59

Bron: Het Nieuwsblad 0 TV Het nieuwe seizoen van 'The Voice Kids' zal er ietwat anders uitzien: Kürt Rogiers neemt - op eigen vraag - afscheid van zijn rol als presentator. Er staat echter al een opvolger te wachten in de coulissen. Niemand minder dan Sieg De Doncker, bekend van onder meer 'Steracteur Sterartiest', neemt plaats aan de zijde van Ann Lemmens.

Sieg De Doncker is intussen geen onbekende meer in het medialandschap. Hij maakt al jaren deel uit van het Ketnet-kwartet 'Helden' en haalde in december de finale van 'Steracteur Sterartiest'. Hij dook ook op in Boxing Stars en werd Belgisch kampioen levend stanbeeld voor '1.000 zonnen'. En zijn meest recente wapenfeit: geriatrische compagnon in 'De wereld rond met 80-jarigen'.

Van senioren gaat het nu echter naar kinderen, want Sieg mag de fakkel van Kürt Rogiers overnemen als presentator van 'The Voice Kids'. Hoe hij dat precies gaat aanpakken, weet hij nog niet, maar hij ziet het alvast helemaal zitten. "Ik ben klaar om de grote broer van al die kinderen te worden. Ik weet wat het is om op een podium te staan, voor die kinderen kan dat best stresserend zijn. Dan wil ik er graag zijn om hen gerust te stellen", vertelt hij in Het Nieuwsblad.

Het wordt een uitdaging, maar daar houdt hij net van. "Ik ben heel beïnvloedbaar om dingen te proberen, ik daag mezelf graag uit. 'Steracteur Sterartiest' was ook zo: ik liep tegen iedereen te toeteren dat ik zou afgaan als een gieter, want ik had écht niks met zingen. Had iemand bij de start van het programma gezegd dat ik derde zou eindigen, dan had ik daar eens goed mee gelachen."

The Voice Kids is dit najaar te zien op VTM.