Kürt Rogiers: “Seizoensfinale waarschijnlijk pas in november” SDE

16 maart 2020

12u25

Bron: MNM 0 TV Nu de opnames van ‘Thuis’ en ‘Familie’ zijn opgeschort, moeten fans er rekening mee houden dat hun favoriete soap binnenkort ten einde loopt. Dat vertelde ‘Familie’-acteur Kürt Rogiers (49) deze ochtend bij MNM.

Volgens Kürt Rogiers kunnen zowel ‘Thuis’ als ‘Familie’ met de reeds opgenomen afleveringen nog tot ongeveer half april verder. Dat werd eerder ook al bevestigd door de makers: tot 17 april zouden er afleveringen gepland staan. “Ik denk dat het dan voor dit seizoen gedaan is”, zegt Kürt Rogiers bij MNM. “Ik vermoed dat we als acteur ergens eind mei of begin juni opnieuw kunnen beginnen. Dan kan de reeks in september opnieuw beginnen lopen." Maar dat heeft ook gevolgen voor de seizoensfinale, iets waar veel fans traditiegetrouw erg naar uitkijken. “Die zullen waarschijnlijk pas in november te zien zijn”, denkt Kürt. “Dat gaat allemaal opschuiven.”