Kürt Rogiers over nieuwe ‘Familie’-week: 2 nieuwe koppels en DNA-test verklapt vader van Véroniques kind LV

02 februari 2020

17u12 3 TV Deze week blikt Kürt Rogiers vooruit naar een week vol spanning. We komen eindelijk te weten wie de vader is van Véroniques kind, en er ontstaan twee nieuwe koppels, waarvan eentje wel eens een verrassing zou kunnen zijn.

“Het is een beetje zot, ik word constant aangesproken over wie de vader is”, zegt Kürt Rogiers, die Lars speelt. “Is het nu Lars of Mathias?” Daarnaast zal het deze week ook duidelijk worden of de baby gezond is, want Véronique liet een NIPT-test afnemen.

Er ontstaan ook twee nieuwe koppels. “Eentje hadden we zien aankomen, de ander totaal niet”, aldus Kürt. Tenslotte is er nog Amélie die verdwijnt. Een spannende week, dus.

