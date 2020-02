Kürt Rogiers na 10 jaar terug op Nederlandse tv: “Ik weet niet of ze me nog zullen herkennen” MVO

13 februari 2020

11u01

Bron: ANP 0 TV Kürt Rogiers maakt na meer dan tien jaar afwezigheid zijn comeback op de Nederlandse televisie. Samen met Ruben Nicolai presenteert hij de nieuwe spelshow ‘LEGO Masters’ voor VTM én RTL 4. Dat zal voor sommige Nederlandse kijkers misschien wel schrikken zijn, waarschuwt hij hen.

“Ik vraag me af of de Hollanders mij nog zullen herkennen. Ik ben tenslotte wel een beetje veranderd”, zegt Kürt in gesprek met BuzzE. “Ik ga zo langzaam naar de vijftig toe. Ik ben een grijze man geworden. Dat is misschien wel schrikken voor sommigen.”

De meeste mensen zullen Kürt nog kennen van zijn rol als Tommy in de hitfilm ‘Costa!’ uit 2001. Die rol speelde hij daarna nog drie seizoenen in de daaropvolgende tv-serie. Voor BNN maakte hij ook programma’s als ‘Mystery Party’, ‘Try Before You Die’ en ‘Cash Cab’.

Open mond

De 48-jarige Kürt vindt het leuk om weer wat van de Nederlandse tv mee te krijgen, nu hij er is voor de opnames van ‘LEGO Masters’. “Ik heb al die tijd niets kunnen zien, want wij kunnen de commerciële zenders in Vlaanderen niet ontvangen. Ik heb met open mond zitten kijken”, zegt de presentator.

Het viel Kürt bijvoorbeeld op dat coryfeeën als Robert ten Brink, Carlo Boszhard en Martijn Krabbé nog steeds op tv zijn. “In Vlaanderen is het, en zeker als je een vrouw bent, na tien jaar wel gedaan met je tv-carrière.”

‘LEGO Masters’ is vanaf 11 april te zien bij VTM en RTL 4.