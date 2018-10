Kürt Rogiers koos bijna voor 'Thuis' in plaats van 'Familie': "Maar toen hing de hele Medialaan plots aan de lijn" DBJ

11 oktober 2018

08u52 0 TV Kürt Rogiers (47) is nu al enkele jaren een vast gezicht in de VTM-soap 'Familie'. Toch had het weinig gescheeld of hij was bij de concurrentie van 'Thuis' beland.

Het voorstel van de VRT kwam nadat hij vond dat zijn verhaal als radio-dj bij Qmusic was uitverteld. "Bij de zender wilden van hun oude baseline af en ze zouden meer jonge stemmen naar voor schuiven", zegt Kürt bij Maarten Van Coillie en Dorothee Dauwe op Qmusic. "Ook was mijn contract nog niet afgelopen en was ik aan de slag voor de namiddagprogrammatie, toch heb ik die dag beslist dat het een mooi einde was geweest. Ik ben naar mijn toenmalige baas Erwin Deckers gestapt om eens met hem te babbelen. Want eigenlijk was er voor mij geen volgend radioverhaal meer binnen Qmusic."

Niet veel later kreeg Kürt al telefoon van VRT. “Ik kreeg te horen dat er een heel leuke nieuwe rol bij ‘Thuis’ voor mij was weggelegd", vertelt hij op de podcast. "En eigenlijk had ik daar heel veel zin in. Ik ken geen collega’s van die soap, en heb er ook nog nooit mee gespeeld. Bovendien ken ik de VRT niet, want ik was toen al achttien jaar gebonden aan Medialaan. Dus ik besloot om de stap dan maar te zetten”.

Hij liet zijn collega's bij Medialaan toen weten dat hij zou opstappen, maar enkele ogenblikken later ontplofte zijn telefoon bijna. “Ik kreeg de hele Medialaan - van directie tot producers - plots aan de lijn. Ze vroegen me allemaal om een week te wachten”, herinnert Rogiers zich.

Onmogelijk te weigeren

Een week nadien kreeg de acteur opnieuw telefoon met de vraag naar een voorstelling te komen in een zaal met onder meer de producer en de hoofdschrijver van 'Familie'. “Ze wilden me voorstellen aan een interessante man", aldus Rogiers. "Het licht in de zaal ging uit en de producer duwde op een knop. Vervolgens verscheen op een groot scherm de naam ‘Lars De Wulf’, met daarbij een groot beeld van een silhouet die aan het uitkijken was over een skyline. Het waren beelden uit de film ‘Fifty Shades’. Je zag heel duidelijk welke kleren het personage droeg en de Tesla waarmee hij reed. Kortom: alles was tot in het kleinste detail voorbereid voor wat ze een jaar lang met Lars gingen doen.”

De rest is geschiedenis. “Ik heb vlak na de vertoning in mijn auto een lief mailtje gestuurd naar de collega’s van de VRT. Om hen te vertellen dat ik een aanbod had gekregen dat ik niet kon weigeren. En daar heb ik nog steeds geen spijt van”, zo besluit Rogiers.

Dit waren in 2016 de eerste beelden van Kürt Rogiers in 'Familie'.