Kürt Rogiers is gewapend tegen een midlifecrisis: "Mijn grote geluk is dat ik mijn libido in bedwang kan houden" Christophe D'Huysser

06 maart 2018

06u00

Bron: Story 0 TV Elke dinsdagavond wordt een BV in het VTM-programma 'Groeten Uit' getrakteerd op een nostalgisch tripje naar het verleden. Deze week keren Kürt Rogiers (46) en zijn gezin terug naar 1983. De acteur was toen twaalf en ontpopte zich al vrij snel tot een echte durfal en casanova.

De kleine Kürt groeide op in het Oost-Vlaamse Zele en beleefde daar een zorgeloze jeugd. "Ik lees vaak verhalen over gezinnen in armoede of ouders die gaan scheiden, maar van al die tragedies ben ik gespaard gebleven. Mijn jeugd was één groot feest. Letterlijk. Mama en papa hielden vaak feestjes waarbij er veel gelachen werd en de drank rijkelijk vloeide. We gingen ook vaak met het hele gezin op reis."

Je hebt 6% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN