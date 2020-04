Kürt Rogiers is alomtegenwoordig op tv: "Grijs haar heeft me aan rollen geholpen" DBJ

22 april 2020

00u00 0 TV Vierentwintig jaar al komt Kürt Rogiers (49) op het kleine scherm. Toch kwam hij nooit zoveel op tv als nu, lijkt het wel. Van mooiboy Jos Sneyers in 'Wittekerke' tot doorgewinterd presentator van 'Lego Masters'. "Ik ben best tevreden over hoe ik uitdroog", lacht Rogiers.



Het is een behoorlijk lijstje als je het allemaal achter elkaar zet. Op weekdagen is Kürt Rogiers overdag te zien in herhalingen van 'Wittekerke' en 'Danni Lowinski', 's avonds treedt hij aan in 'Familie'. In het weekend presenteert hij dan weer het nieuwe 'Lego Masters'. "Het was me nog niet opgevallen, moet ik eerlijk zeggen", reageert Rogiers. Binnenkort valt 'Familie' vervroegd weg, maar ook in de vervanger, de telenovelle 'Sara', is hij opnieuw te zien. "Tot spijt van sommigen misschien, maar de VTM-kijker is nog niet van me af. (lacht)"

Confronterend

Rogiers zette in 1996 zijn eerste stapjes in de tv-wereld met zijn rol van Jos Sneyers in 'Wittekerke'. Hij was toen 25. "Het is wel wat confronterend om al die periodes nu voorbij te zien flitsen, maar ik lig er niet wakker van. Ik ben best tevreden over hoe ik uitdroog."

Keerpunt

Qua uiterlijk was advocatenreeks 'Danni Lowinski' in 2012 een keerpunt. "Toen was ik voor het eerst met grijs haar te zien", zegt Kürt. "In reeksen als 'Sara' en 'Spoed', werd het nog blond geverfd, maar bij 'Danni Lowinski' hebben we beslist om voor de inmiddels originele grijze kleur te gaan. Een heel goeie beslissing vind ik achteraf, het heeft me geholpen om meer volwassen rollen te spelen."