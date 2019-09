Kürt Rogiers gestart met 'trainen' voor 'Beat VTM' DBJ

11 september 2019

00u00 0 TV Kürt Rogiers (48) moet zich voor 'Beat VTM' in honderd dagen omscholen tot dameskapper en afgelopen week stond zijn eerste 'training' op de planning. In het kapsalon van Sevda Durukan

- dit jaar uitgeroepen tot beste kapster van het jaar - in Heusden-Zolder leert hij de kneepjes van het vak. Al oefent Kürt wel eerst nog op een pop.

Na de kick-offaflevering van vorige week neemt 'Beat VTM' even een pauze. Het programma keert pas later dit najaar terug. In de tussentijd hoeven fans Kürt Rogiers echter niet te missen. Rond de klok van acht is hij elke weekdag te zien als CEO Lars De Wulf in de VTM-soap 'Familie', maar ook overdag verschijnt de acteur opnieuw dagelijks op de zender. In zijn rol van enfant terrible Jos Sneyers laat hij iets na 14 uur opnieuw alle vrouwenharten sneller slaan tijdens de herhalingen van de kustsoap 'Wittekerke'. (DBJ)

