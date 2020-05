Kürt Rogiers blikt terug op zijn favoriete momenten uit de soap: “Het beste shot van dertig jaar ‘Familie’” SDE

01 mei 2020

11u17

Bron: VTM 2

Nu ‘Familie’ tijdelijk on hold staat door de coronacrisis, vergast VTM ons elke vrijdag op ‘’t Zit In De Familie’. Daarin bundelt een acteur zijn of haar strafste, grappigste of meest onvergetelijke momenten en vult die aan met sappige anekdotes of goed bewaarde geheimen van tijdens de opnames. Kürt Rogiers (Lars) mag de spits afbijten. Een van zijn favorieten blijkt een scène uit de vorige seizoensfinale, waarin Marie Lars en Véronique bedreigt met een geweer. Wanneer hij Marie uiteindelijk van de kliffen ziet vallen, schudt Kürt het hoofd: “Het is nu niet omdat ik er zelf in zit, maar dit is het beste shot uit dertig jaar ‘Familie’. De val van Marie. Wat een seizoenseinde.”

Bekijk ‘‘t Zit In De Familie’ elke vrijdag om 14.00 op VTM GO.