Kürt Rogiers blijft drie jaar langer bij ‘Familie’ TK

18 juni 2019

07u09

Bron: HBVL 2 TV Volgende week vindt de seizoensfinale van ‘Familie’ plaats, en dat wil zeggen dat Kürt Rogiers (47) alweer drie jaargangen meespeelt in de VTM-soap en dat zijn contract afloopt. Fans van Lars De Wulf hoeven zich echter geen zorgen te maken, want Rogiers is niet van plan te vertrekken.

In september 2016 was Rogiers voor het eerst te zien in ‘Familie’, wat betekent dat hij intussen drie jaargangen heeft afgewerkt. En daar doet hij er nog eens drie bovenop, vertelt het Belang van Limburg. “Ik heb voor drie jaar bijgetekend”, klinkt het. Het verhaal van Lars De Wulf, die toch al heel wat meegemaakt heeft, is dus nog niet ten einde.

Het zijn drukke tijden voor Rogiers, want hij combineert de opnames van ‘Familie’ momenteel met de ochtendshow van Joe. Daar vervangt hij Anke Buckinx, die op zwangerschapsverlof is.