Kruipt Matteo Simoni nog eens in de huid van Smos? “Ik heb de vraag gekregen” TK

05 september 2020

07u53

Bron: HBVL 0 TV Mogen we binnenkort een nieuw seizoen van ‘Safety First’ verwachten? Als het van Matteo Simoni afhangt, zou dat wel eens goed kunnen. In een interview met Het Belang Van Limburg laat hij weten dat hij een terugkeer van Smos wel ziet zitten.

Na het tweede seizoen van de intussen legendarische reeks ‘Safety First’ en de bioscoopfilm nam Simoni afstand van het personage Simon ‘Smos’ Vos; hij wilde nieuwe horizonten verkennen. Maar intussen voelt hij wel wat voor een terugkeer van de reeks. “Wel, een tijdje geleden heb ik de vraag nog eens gekregen, en ik heb in eerste instantie nee gezegd. Daarna werd dat een ja. Dus, Tim Van Aelst, als je dit leest, verwacht ik binnenkort een scenario in mijn brievenbus. (lacht)”

“Er is terug wat goesting van mijn kant”, vervolgt de acteur. “Weet je wat het was? Ik was destijds bang dat mijn naam voor eeuwig aan de rol van Smos zou blijven kleven, maar we zijn nu zoveel jaar verder en ik heb vastgesteld dat ik toch nog mooie rollen kreeg aangeboden, dus mijn angst was ongegrond. Misschien moeten we dan toch maar eens voor een derde seizoen gaan.”