Krop in de keel, staande ovatie en een wel héél onverwachte Golden Buzzer: het beste uit ‘Belgium’s Got Talent’ MVO

20 september 2019

22u45 10 TV Alweer een aflevering van ‘Belgium’s Got Talent’ achter de rug, en dat betekent dat er weer een hoop straffe kandidaten de revue zijn gepasseerd. Wij zetten de opvallendste performances even op een rijtje.

Krop in de keel en een staande ovatie voor dit koor met 85-plussers met dementie

Een pakkend zicht, dat is dit koor dat bestaat uit dementerende mannen en vrouwen van boven de 85-jaar. “We zijn enkele jaren terug begonnen met het koor, omdat we merkten dat we met muziek onze mensen in het woonzorgcentrum écht konden bereiken”, klinkt het. De A’Capella’s konden met hun versies van ‘La Vie En Rose’ de hele zaal rond hun vinger winden. Ze kregen een staande ovatie van het publiek én de jury. Stan zat zelfs duidelijk met een krop in de keel te kijken. “Dementie is een vreselijke ziekte, voor iedereen die ermee verbonden is”, aldus Jens. “Ik vind het prachtig dat jullie daar zoiets moois aan vasthangen.” Het koor kreeg vier volmondige ja’s van de jury.

Koen en Laura gebruiken hun Golden Buzzer voor Younes

Koen en Laura deden vanavond iets ongeziens in ‘Belgium’s Got Talent’. Ze besloten een kandidaat die al is vertrokken terug te halen om hem hun Golden Buzzer te geven. “Soms moet je gewoon eens zot doen!”, meent Laura. Zij rent de hele Stadsschouwburg door om de kandidaat terug op het podium te krijgen. De jury is compleet verrast door deze onverwachte wending. “That’s about the craziest thing I’ve seen”, besluit Dan.

FCKabul pakt jury in met hun bizarre nummer ‘Poepen’

Vreemd werkt ook, zo dachten de mannen van FCKabul toen ze het podium opliepen. Op zich zagen ze er in hun zwarte T-shirts heel normaal uit, maar hun zelfgeschreven nummer was dat niet. De dance-song ‘Poepen’ viel in het publiek duidelijk in de smaak - ondanks de expliciete tekst - en kon ook de jury bekoren.