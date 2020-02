Kroont Kürt Rogiers zich tot beste dameskapper? DBJ

03 februari 2020

00u00 0 TV Na Guga Baúls overwinning in het olieworstelen vorige week is het 1-0 in 'Beat VTM', de strijd tussen de VTM-gezichten en Vlaanderen. Vanavond is het aan de 47-jarige Kim uit Tielrode om de bordjes weer gelijk te hangen.

Zij daagt Kürt Rogiers (48) uit om in 100 dagen de beste dameskapper te worden. Voor Kim was dat altijd al een meisjesdroom en ook bij Kürt roept het beroep een zekere fascinatie op. De techniek van het knippen, föhnen, brushen: de twee kappers in spe moeten het allemaal onder de knie krijgen. Terwijl Kim oefent op haar vader, stelt Kürt zijn vrouw Els aan als proefkonijn. "Ik denk dat er toch een lichte relatiecrisis zit aan te komen", klinkt het tijdens het knippen.

'Beat VTM’ zie je op maandag op VTM om 20.35 uur.