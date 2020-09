Kristof Verhassel maakt comeback in ‘Thuis’: “Blijkbaar is iedereen bang van mij, zalig” Hans Luyten

02 september 2020

09u00

Bron: Dag Allemaal 1 TV Het nieuwe seizoen van ‘Thuis’ is amper gestart of de poppen gaan al aan het dansen. Slechterik Jasper is immers weer opgedoken, tot grote verbazing van acteur Kristof Verhassel (40). Hij had niet gerekend op deze comeback.

Kristofs personage was begin dit jaar verdwenen uit ‘Thuis’. Nadat Jasper Frederieke had vermoord en ook Waldek en Thilly in elkaar had geslagen, belandde hij in de gevangenis. “En zo nam ik na mijn laatste scène van iedereen afscheid”, zegt Kristof. “Ik kreeg nog een lekkere fles als afscheidscadeau en zag ‘Thuis’ al als een afgesloten hoofdstuk. Maar tot mijn verbazing werd ik enkele weken later gebeld: of ik niet wilde terugkeren.”

En dat zag jij meteen zitten?

‘Met alle plezier!’ heb ik geantwoord. Toegegeven, er zijn nog wel enkele losse eindjes. Jasper zat in de gevangenis voor de moord op Frederieke... Maar dat was meer een uit de hand gelopen ongeval. En intussen weten we dat Thilly niet door mijn personage maar door Jacques is verkracht. Jasper wil dus gerechtigheid en zijn naam gezuiverd zien.

Dat belooft, want Jasper heeft een kort lontje.

Ja, maar zware vechtscènes, zoals bij zijn arrestatie, mogen niet meer door corona. Jammer, want die zijn plezant om te spelen. Ik heb daar veel reacties op gekregen: hoe ik Thilly bij haar haren door de kamer sleurde en tegen de meubels gooide. Blijkbaar is iedereen bang van mij. Zalig! (lachje)

Jij denkt dan: missie ­geslaagd!

Voilà. Maar ’t is ook een compliment voor de stuntcoördinator. Mede dankzij hem zag het er zo spectaculair uit. Ik ben nu weleens benieuwd wat de kijker ervan zal vinden dat Jasper terug is. Hij neemt zich voor om minder agressief te zijn. Maar of hem dat zal lukken...

Vechten zal hij in elk geval een tijdje niet meer mogen doen. Wat zijn de andere grote verschillen op de set?

Dat alles door de strenge voorschriften veel trager verloopt. In plaats van vijftien draaien we nog maar tien scènes op een dag. Maar liever dat dan helemaal niks. Toen de opnamen hervat konden worden, was dat voor de hele ploeg een grote opluchting.

En zo beleef jij een echte ‘Thuis’-comeback.

Da’s eigenlijk al mijn tweede. Ooit speelde ik een inspecteur van de narcotica-brigade op wie Femke een oogje had. Toen kreeg ik na mijn slotscène eveneens een fles. En ook die is al op. (lachje) Enfin, twee jaar later vroegen ze me om de broer van Femke te spelen. Blijkbaar waren de makers van ‘Thuis’ mijn eerste optreden uit het oog verloren, want toen ik hen daaraan herinnerde, ging het plots niet meer door. Tja, logisch, natuurlijk.

