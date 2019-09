Kristof Calvo laat achterste van tong zien tijdens bedgeheimen: "Ik verdien 3.600 euro netto per maand” TDS

25 september 2019

22u50

Bron: VIER 0 TV Een nieuwe dag, een nieuwe lading bedgeheimen. Dit keer is het de beurt aan Groen-boegbeeld Kristof Calvo (32), die in het bed van James Cooke geen onderwerp uit de weg gaat. Kristof vertelt onder meer over hoe het is om als jonge politicus een plek te veroveren in het politieke landschap. Daarbij komen ook zijn loon én zijn wankele gezondheid na de verkiezingscampagne aan bod.

James schiet meteen raak met zijn eerste vraag aan Calvo. “Eigenlijk ben je nog jong. Heb je dat gevoeld, toen je het parlement binnenkwam?”, wil hij weten. “Ik had wel heel snel zoiets van: ik moet meer zijn dan alleen de jongste”, reageert Kristof. “Als je daar mag zitten, dan doe je dat niet half z’n gat.” Wanneer Cooke opmerkt dat het Groen-boegbeeld regelmatig commentaren krijgt als “die Calvo altijd, zo fel en zo hard”, wil de politicus nuanceren. “Dat is heel dubbel, want ik kan niet op een andere manier aan politiek doen. Als je daar zit en je voelt iets, je bent kwaad, dan mogen mensen dat ook weten. Dat hardnekkige komt vooral een stuk van thuis uit. Als ik een 8 had op school, vroeg mijn vader waarom ik geen 9 had. Als ik een 9 had, waarom ik geen 10 had.”

James vraagt zich verder af naar wie van de politieke voorzitters Calvo opkijkt. “Ik vind het heel straf wat De Wever heeft gedaan met zijn partij. Van een kleine partij iets groots gemaakt. Daar kan je alleen maar respect voor hebben.” Zo komt ook al snel het loon van de politicus ter sprake: James wil weten of Calvo vindt dat hij genoeg wordt vergoed voor wat hij doet. “Bij Groen dragen wij veel af aan de partij”, zegt hij. “Ik zal zo’n 3.600 euro netto verdienen.” Daar is hij tevreden mee. “Voor mijn leeftijd heb ik al meer dan mijn boterham verdiend.”

Gezondheid

Ook de gezondheid van Kristof komt aan bod. “Ben je soms bang voor een burn-out?”, vraagt James. Waarop Kristof repliceert: “Nee, maar nu na de campagne was ik echt kapot. Toen woog ik nog maar 58 of 59 kilo.” De teleurstellende resultaten van zijn partij hebben daar uiteraard iets mee te maken. “Ik vond dat echt een kutavond. Die uitslagen komen binnen, maar er staat een camera op je gezicht. Verschrikkelijk!”

“Ik stond ook niet mee op het podium. Niet bewust, ik mocht niet mee”, gaat Calvo verder, waarna hij die woorden meteen weer lijkt in te slikken. “Nee nee, het is de voorzitter die moet spreken. Ik heb het zelf niet gevraagd. Voor zoiets moet je gevraagd worden, vind ik.” Calvo geeft nog mee dat hij niet vindt dat hij wereldvreemd is, hoewel sommigen dat menen. “Als ik aan politiek doe, ben ik niet enkel met mezelf en met de bubbel bezig.”

Bekijk de volledige bedgeheimen met Kristof Calvo: