Kristen Bell keert terug als de stem van ‘Gossip Girl’ in nieuwe spin-off Redactie

07 november 2019

22u28

Bron: ANP 0 TV Kristen Bell keert terug in een vertrouwde rol. De actrice zal ook in de aankomende spin-off van ‘Gossip Girl’ de voice-over verzorgen. Dat hebben de producenten bekendgemaakt in verschillende Amerikaanse media.

Kristen, ook bekend van de serie ‘The Good Place’ en als de originele stem van Anna in ‘Frozen’, was van 2007 tot en met 2012 te horen als ‘Gossip Girl’. Bedenkers Josh Schwarz en Stephanie Savage wilden dan ook niemand anders voor de nieuwe serie. "Kristen Bell zal altijd de stem van ‘Gossip Girl’ blijven", zeggen ze in een verklaring.

De spin-off, die op de nieuwe streamingdienst van HBO verschijnt, speelt zich acht jaar na de originele serie af. De anonieme roddelblogger ‘Gossip Girl’ keert terug en richt haar pijlen op een nieuwe generatie rijke tieners op een privéschool in New York. Wanneer de show op HBO Max komt, is nog niet duidelijk. Kristen is de eerste naam van de cast die is bekendgemaakt. Of originele sterren als Blake Lively, Leighton Meester en Penn Badgley terugkeren, is nog niet bekend.