Kristel Verbeke, Jens Dendoncker en Guga Baul in nieuwe seizoen 'Weg zijn wij' TK

23 augustus 2018

13u24

Bron: VRT 0 TV In het nieuwe seizoen van 'Weg zijn wij' gaan drie bekende Vlamingen opnieuw de uitdaging aan: samen een gezellig weekendje weg dicht bij huis organiseren. Met wie ze twee dagen op stap gaan, ontdekken ze pas op de ochtend van het vertrek.

Dit seizoen gaan onder andere Kristel Verbeke, Thomas Smith, Evi Van Acker, Maarten Vangramberen, Hilde De Baerdemaeker, Jens Dendoncker, Guga Baul, James Cooke, Wim Ballieu en Goedele Wachters de uitdaging aan.

Op basis van hun interesses, hobby’s of bucketlist organiseren de bekende Vlamingen elk één deel van het weekend: een activiteit, een overnachting of iets gastronomisch. "Voor het culinaire onderdeel laten ze zich dit seizoen verrassen door imkers, sushimeesters en gerenommeerde wijnbouwers, slapen doen ze op unieke plaatsen zoals een slow cabin, een omgebouwd binnenvaartschip en een bolvormige cocoon en met activiteiten als natuurfotografie, parapente vliegen en flyboarden kiezen ze voor het avontuur", klinkt het in een persbericht van de VRT.

'Weg zijn wij', vanaf 8 september elke zaterdag om 20.10 op Eén.