Kris Peeters: "Soms twijfel ik om te stoppen met politiek. Is het dit wel allemaal waard?" TDS

26 september 2018

23u00

Bron: VIER 0 TV Kris Peeters is deze week te gast in 'Gert Late Night' en kijkt in de bedgeheimen met James Cooke terug op zijn uitspraak eerder deze week. Ook zijn moeilijke strijd om het burgemeesterschap komt bod, en hij bekent er soms twijfels te hebben over zijn carrière in de politiek.

Het gesprek begint met James die wil weten of Kris spijt heeft van zijn uitspraak van eerder deze week. Hij liet zich toen ontvallen dat hij zelfs bij een score van amper vijf procent burgemeester van Antwerpen zou kunnen worden. In bed met James klinkt hij minder strijdvaardig: “Een politiek correct antwoord was geweest: ‘Ja maar Gert, ik ga niet voor vijf procent Ik ga voor tien procent. Dat had me heel wat bespaard". Hij kreeg dan ook enorm veel reactie op zijn statement. "De mensen tweeten er maar op los, en je krijgt alles naar je hoofd. Daar zijn dingen bij die echt kwetsen en die je echt raken. Want je probeert toch iets goed te doen", zucht Peeters.

Anders ingeschat

James merkt op dat de aanloop naar de verkiezingen voor de minister niet bepaald van een leiden dakje loopt. “Nee, ik had het anders ingeschat. Maar het is nu zo”, geeft Kris toe. “Ten eerste: verhuizen was niet evident. Ook de situatie met Aron Berger (de ultraorthodoxe jood die weigert om vrouwen de hand te schudden, red.) was verschrikkelijk. En dan kwam er nog eens bij dat ik tien minuten voor de persconferentie een bericht op mijn gsm kreeg: Aron Berger veroordeeld wegens erfenisbejaging. Ik dacht toen: we leggen ons neer, het is gedaan."

Pesterijen door de politie

Verder wil James weten of Kris denkt dat er bij NVA een kern is die erop uit is CD&V te kraken. “Dat is mogelijk, maar ik weet dat niet”, zegt Kris. “Maar ik heb onlangs wel iets meegemaakt waarvan ik dacht: wat is dat allemaal? Om half twaalf werd bij ons thuis aangebeld door mensen die beweerden dat ze van de politie waren. Ze werden opgeroepen omdat er volgens de alarmcentrale sprake was van een inbraak. Maar wij hebben helemaal geen alarmcentrale".

"Of ik denk dat dat pesterijen waren van de politie Antwerpen? Ik blijf het toch een beetje verdacht vinden", gaat hij verder. "Maar op een bepaald moment begin je natuurlijk spoken te zien, en daar moet je voor opletten." Kris bekent ook dat hij door zulke situaties af en toe twijfelt om uit de politiek te stappen en iets anders te gaan doen. “Is het dat wel allemaal waard, vraag ik mij dan af. Het is echt heel hard.”

Vrouwelijke aandacht

James vraagt Kris ook of hij veel vrouwelijke aandacht krijgt. "Omdat macht erotiseert", vindt Cooke. Het laat de politicus eerder koud: "Ik heb daar waarschijnlijk onvoldoende aandacht voor. Het gaat niet snel gebeuren dat ik omkijk naar een vrouw op straat. Mijn vader zei altijd: een schoon paard is tien keer schoner dan een schone vrouw."