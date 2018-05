Krijgt 'The Big Bang Theory' toch nog een dertiende seizoen? TC

17 mei 2018

10u33 0 TV In Amerika werd zopas de finale van het elfde seizoen van de succesreeks 'The Big Bang Theory' uitgezonden. Heel lang werd ervan uitgegaan dat, na het komende 12de seizoen, het doek zou vallen over de tv-serie. Maar nu lijkt tv-zender CBS stevig te twijfelen aan het afscheid van de reeks.

Het was acteur Johnny Galecki (Leonard) die enkele maanden geleden aangaf dat het einde van 'The Big Bang Theory' er zat aan te komen. "Ik denk dat iedereen er vrede mee heeft dat het 12de seizoen ons laatste wordt', klonk het toen. "Het zou goed zijn om op een hoogtepunt te stoppen. Het wordt tijd om afscheid te nemen en meer tijd met onze families door te brengen." Het bericht kwam niet echt als een verrassing, want de acteurs hadden enkel nog een lopend contract voor dat 12de seizoen. En CBS nam tot nu toe nog geen enkel initiatief om daar verandering in te brengen. Veel fans gingen er dan ook van uit dat 'The Big Bang Theory' straks zijn laatste seizoen in zou gaan. Tot nu. Want bij CBS klinkt onverwacht een ander verhaal. "Persoonlijk denk ik dat er nog wel een paar seizoenen inzitten", aldus grote baas Kelly Kahl. "Zolang schrijver Chuck Lorre goeie verhalen kan blijven bedenken, denk ik niet dat we met deze reeks moeten stoppen."

Stevig betalen

Voor CBS is 'The Big Bang Theory' op dit moment het absolute kijkcijferkanon. Begrijpelijk dus dat ze niet graag afscheid nemen van de reeks. Maar om verder te kunnen gaan zullen er wel stevige contractbesprekingen met de cast moeten gebeuren. Dat dit een flinke duit zal kosten, mag duidelijk zijn. Topster Jim Parsons (Sheldon) is nu al de best betaalde tv-ster ter wereld. Hij krijgt zo'n 26 miljoen dollar per seizoen. Reken maar dat hij nog wat extra zal willen voor bijkomende seizoenen.