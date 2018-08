Krijgt populaire realityreeks 'The Hills' eindelijk een vervolg? Suzanne Borgdorff

19 augustus 2018

09u19

Bron: AD.nl 0 TV De cast van de populaire MTV-realityreeks 'The Hills' komt weer samen. Onder anderen Kristin Cavallari en Heidi Pratt maken zich op voor de uitreiking van de MTV VMA's, die morgen plaatsvinden in New York. Volgens entertainmentsite E!News zal daar een aankondiging voor een reünie plaatsvinden.

Fans van 'The Hills' wachten al sinds 2010 op een vervolg van de soap, die draait rond het wel en wee van het eliteclubje uit de Hollywood Hills. Naast Kristin en Heidi bereiden Audrina Patridge, Whitney Port, Stephanie Pratt, Lo Bosworth, Brody Jenner, Spencer Pratt, Justin Brescia, Holly Montag en Stacie Hall zich voor op het rode loper-evenement.

Grote afwezige is hoofdrolspeelster Lauren Conrad, die na het vijfde seizoen besloot met het programma te stoppen. Haar plaats werd ingenomen door Kristin Cavallari, ook bekend van 'Laguna Beach'.

Volgens de laatste berichten heeft Lauren een te volle agenda om naar New York te komen. "Lauren concentreert zich op haar kledinglijn en haar vrijwilligerswerk, wat ze met passie doet", aldus een bron. Lauren is getrouwd met James Tell. Zoontje Liam werd vorig jaar geboren. Heidi Pratt, met wie Lauren een haat-liefdeverhouding heeft, trouwde in 2009 met haar Spencer. Zij zijn ouders van baby Gunner.