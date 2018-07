Krijgt Jakob Verbruggen als eerste Vlaming een 'echte' Emmy? TDS

13 juli 2018

00u00

Bron: HLN 0 TV Zijn Amerikaanse tv-serie 'The Alienist' is genomineerd in liefst zes categorieën, en dus kan Jakob Verbruggen straks de eerste Vlaming worden die een 'echte' Emmy wint.

De reeks gaat over een New Yorkse seriemoordenaar die aan het einde van de 19de eeuw straatkinderen doodt. Sterren als Dakota Fanning, Luke Evans en Daniel Brühl spelen de hoofdrollen. Verbruggen, bekend van 'Code 37', is producent en regisseerde ook enkele afleveringen.

'The Alienist' maakt kans op de Emmy voor Beste Miniserie en in enkele technische categorieën. De awards worden op 17 september uitgereikt in Los Angeles. Hoewel 'Wat als?'en 'Sorry voor alles' al een International Emmy Award in de wacht wisten te slepen, kon nog geen enkele Vlaming het tot de 'gewone' Emmy-lijst schoppen. Verbruggens grootste concurrent wordt 'Game of Thrones', met liefst 22 nominaties.