Krijgt ‘Hannah Montana’ een comeback? Billy Ray Cyrus zet de deur op een kier: “Ik denk dat het kan. Alles is mogelijk” KD

07 augustus 2019

16u52

Bron: ANP/Entertainment Tonight Canada 8 TV Als het aan Billy Ray Cyrus (57) ligt dan keert de populaire Disney-serie ‘Hannah Montana’, waarin zijn dochter Miley Cyrus de hoofdrol speelde, terug. “Ik heb het gevoel dat het wel zou kunnen. Alles is mogelijk”, zegt hij.

“Het is het zeker waard om over na te denken. Mij lijkt het heel erg leuk. Het idee van een soort prequel heeft me ook altijd getrokken”, aldus de zanger, die in de serie ook de vader van Miley speelde. “Als je kijkt naar hoe realistisch ‘Hannah Montana’ was en waar ze begon als dat 13-jarige meisje. Er was een heel leven voor Miley Hannah werd.”

Hoewel de inmiddels 26-jarige Miley het leven van een Disney-ster ver achter zich heeft gelaten, ziet Billy de zangeres nog steeds als zijn kleine meisje. "Om haar nu te zien doen wat ze doet: het entertainen van mensen en dat ze echt een entertainer is geworden. Ze is dat eigenlijk al haar hele leven”, zei hij tegen Entertainment Tonight Canada.

Hannah Montana, over het dubbelleven van een tiener die een bekende popster is, was van 2006 tot en met 2011 te zien. Van de serie kwam in 2009 ook een film uit. Of er echt nieuw leven in de reeks wordt geblazen, blijft nog de vraag. Miley Cyrus liet in het verleden al meermaals optekenen dat haar Disney-dagen voltooid verleden tijd zijn.