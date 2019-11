Krijgen Ozzy en Sharon Osbourne een nieuwe realityreeks? “Er is een aanbod” Redactie

15 november 2019

13u00

Bron: ANP 0 TV Ruim veertien jaar na het einde van reallife soap ‘The Osbournes’, zijn rocker Ozzy en zijn familie weer in onderhandeling voor een nieuwe serie. Dat laat dochter Kelly weten aan E!. "Ze komen steeds terug", zegt de 35-jarige over de aanbiedingen om camera's het gezin opnieuw te laten volgen.

"Er ligt nu weer een aanbod, en volgens mij zijn we dichter bij een deal dan we ooit zijn geweest." Toch houdt de presentatrice een slag om de arm: "Maar of het echt gaat gebeuren of niet, geen idee.”

‘The Osbournes’ was vier seizoenen lang op televisie. Pa Ozzy, ma Sharon, zoon Jack en dochter Kelly lieten een cameraploeg hun dagelijkse leven filmen. De oudste dochter van het gezin, Aimee, besloot niet mee te werken aan de serie. ‘The Osbournes’ won in 2002 de Emmy voor beste realityprogramma.