Krijgen de kandidaten wel inspraak? Zo gaat het er achter de schermen van ‘Dancing with the Stars’ aan toe TDS

10 november 2019

10u00

Bron: VIER 0 TV Nadat tv-kijkend Vlaanderen wekenlang alle emoties, intriges en ontwikkelingen op de dansvloer kon volgen, komen we vanavond eindelijk te weten wie de overwinning in ‘Dancing with the Stars’ in de wacht sleept. Zien hoe de kandidaten een imposante pirouette draaien of een spectaculaire lift uitvoeren: v oor de kijkers is het VIER-programma hoe dan ook elke week een spektakel om van te smullen. Maar voor de makers van de wedstrijd is het hard werken. Wij wierpen een blik achter de schermen van Vlaanderens meest elegante programma.

Wie zet zijn beste dansbeentje voor en weet de jury en vooral de kijkers thuis het meeste te overtuigen? De finale van vanavond zal het moeten uitwijzen. Wat hoe dan ook buiten kijf staat: Kelly Pfaff, Julie Vermeire en Jani Kazaltzis hebben de voorbije week harder dan ooit geoefend om alle indrukwekkende dansmoves onder de knie te krijgen. En hoewel sommige kijkers wellicht denken dat dat intussen een koud kunstje is, lijken de vele trainingen achter de schermen eerder op een fulltime job.

“Ze repeteren tot wel 30 uur per week”, laat zender VIER ons weten. “De BV’s krijgen dan ook slechts één week de tijd om een volledige nieuwe routine aan te leren. Tijdens het begin van de wedstrijd was het wel minder intensief: naar aanleiding van de eerste liveshow trainden de kandidaten 4 tot 5 weken lang zo’n 12 uur per week. Dit gaf hen de kans om het dansen te ontdekken, zowel de fysieke inspanningen als het aanleren van de eerste basispassen.” Er werd meteen ook gedacht aan de brokkenpiloten. “Want de BV’s en dansers hebben een fysiotherapeut ter beschikking. Omdat ze geen danservaring hebben, maken hun lichamen bewegingen die ze niet gewoon zijn. Die therapeut herkent het verschil tussen een echte blessure of een aanpassingsverschijnsel.”

Imposante vloer

Indrukwekkende danspassen of niet, zonder dansvloer zijn de de duo’s natuurlijk bitter weinig. VIER spaarde kosten noch moeite en koos voor een professionele dansvloer die liefst 126m² groot is. “En om alle koppels de kans te geven om voldoende te repeteren, werden daarnaast nog drie extra repetitiestudio’s zo ingericht. In totaal ligt er dus 876m² dansvloer. De materialen hebben wij gekozen in functie van de dansen en de projecties”, luidt het.

Ook aan de looks en uitstraling van de kandidaten werd heel wat aandacht besteed. “Styling voor een dansprogramma is haast een ‘wetenschap’ op zich, gezien de outfits de bewegingen van de dansers niet mogen hinderen. Daarom werken we samen met twee stylisten die zelf een dansverleden hebben. Veel kleding wordt trouwens speciaal gemaakt of bijgewerkt voor de BV’s en de dans die ze zullen brengen. En ook aan make-up en de kapsels - een wezenlijk deel van de uitstraling - wordt heel wat tijd gespendeerd. Onze make-upartiesten en het kappersteam krijgen anderhalf uur om de vrouwelijke BV’s te laten schitteren op de dansvloer. Bij de mannen duurt dit meestal minder lang. Vaak zijn zij op een halfuurtje volledig klaar.”

Streng dieet?

Deelnemen aan een dansprogramma vraagt enorme fysieke inspanningen. Maar toch wordt de bekende deelnemers geen streng dieet opgelegd. Al krijgen ze daar van de zender wel de kans toe. “Door het aantal uren dat onze BV’s repeteren, verbruiken ze veel calorieën. De meesten verliezen gewicht tijdens hun deelname”, zegt VIER. “Dan is goede voeding belangrijk, en dus kunnen ze bij ons een diëtist om raad vragen. Wat er dan zoal op het menu staat? Er wordt veel fruit gegeten, per week zo’n 20 kg bananen, 7 kg appelen, 6 kg peren, 7 kg pruimen en 7,5 kg mandarijntjes. Daarnaast wordt er 40 liter water per dag gedronken. Maar het durft ook te gebeuren dat er ’s avonds frietjes en pizza’s worden verorberd. Oh ja, en de zoete zonde van de BV’s: er worden hier iedere week zo’n 2 kilo M&M’s gegeten.”

Klein leger

Tijdens de uitzendingen staan alle spotlights uiteraard op de dansduo’s gericht. Maar in realiteit blijken er op de dansvloer toch merkelijk meer mensen rond te lopen dan verwacht. “Elk weekend werkt er een team van zo’n 100 mensen aan de show op zondag”, legt VIER ons uit. “Maar ook tijdens de week is het alle hens aan dek: onze redactie werkt dan tegen de klok aan alle filmpjes die tijdens de afleveringen van ‘Dancing with the Stars’ aan bod komen. Tijdens de show is er ook een fotograaf die alles mooi in beeld brengt.”

Die fotograaf kon echter ook vastleggen hoe sommige BV’s werden ingetapet voor hun dans. Omdat er sprake is van blessures of pijn? “Ribben zijn soms gevoelig aan het veelvuldig oefenen van danslifts. Zeker omdat een lichaam daar niet gewend aan is. Vandaar dat je sommige van de BV’s ingetapet zal zien. Ons productieteam koopt trouwens in grote hoeveelheden icepacks en pleisters.”