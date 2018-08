Kourtney Kardashian verlaat therapiesessie in tranen omdat vete met zus Kim uit de hand loopt MVO

13 augustus 2018

13u25 1 TV De vete tussen Kim en Kourtney Kardashian, die momenteel te zien is in het nieuwe seizoen van 'Keeping Up With The Kardashians', gaat maar verder. Deze week verliet Kourtney een therapiesessie in tranen na een ruzie met haar zussen.

Khloé en Kim besloten dat het genoeg was geweest met ruziemaken. Volgens Kim was de beste optie om samen met Kourtney in therapie te gaan, maar die laatste zag dat niet zo zitten.

"Ik vind niet dat we in therapie moeten, we moeten gewoon praten," klonk het, maar dat lukte niet goed, gezien ze zich vervolgens enkel met haar gsm bezighield. Kim maakte zich hard: "Het gaat gebeuren. We gaan allemaal samen naar de therapeut."

Maar ook daar liep het uit de hand. Als je het Khloé en Kim vraagt, is Kourtney degene met het communicatieprobleem, maar Kourtney ziet het helemaal anders. "Voor jullie is alleen de show en jullie werk belangrijk, niets anders telt nog."

Uiteindelijk verlaat Kourtney de sessie in tranen, en blijft de vete aanslepen.

Alles wijst er nochtans op dat het vandaag de dag terug koek en ei is tussen de zusters. Dit weekend waren ze allemaal aanwezig op het verjaardagsfeestje van hun halfzus, Kylie Jenner. Ze leken het erg leuk te hebben, samen.