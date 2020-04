Korte pijn of nog lang en gelukkig samen? ‘Blind Getrouwd’ krijgt zondag ontknoping

TV

Vier blinde huwelijken. Acht overtuigde jawoorden. Vier felle huwelijksfeesten, evenveel exotische huwelijksreizen en zeven weken samenleven met alles erop en eraan. Dat was 'Blind getrouwd 2020' , het experiment waarbij kandidaat-trouwers hun lot in handen van specialisten leggen die voor hen de 'ideale match' zoeken. De proefperiode zit er nu op. Nadat Tati en Lothar de handdoek vorige week al in de ring wierpen, maken de overige drie koppels zondag duidelijk of ze gehuwd blijven. Wij wikken en wegen hun kansen.